Telekomunikacyjne bezpieczne przystanie. Gdzie ich szukać?

Orbán mówi dość

Dywidenda to jedna strona medalu. Liczy się także to, czy telekomunikacyjne firmy są zdolne trwale zwiększać skalę biznesu.

W ostatnich latach udawało im się to za sprawą podwyżek cen usług. Według opublikowanych właśnie danych, średni rachunek (ARPU) płacony Cyfrowemu Polsatowi przez klientów urósł w 2024 r. o 4,8 proc., do 76,1 zł (plus VAT). W podobnym tempie – 4,5 proc. (do 124,3 zł plus VAT) – powiększyła się średnia opłata za pakiet usług Orange Love.

Zarządy obu firm deklarują, że chciałyby dalej podnosić ceny usług. To od podwyżek zależy, czy mogą więcej zarabiać – nie kryje Ostap-Tomann.

W ostatnim kwartale 2024 r. segment usług dla klientów detalicznych i biznesowych Cyfrowego Polsatu zanotował spadek zysku. Ostap-Tomann tłumaczy to nieudaną próbą nadgonienia inflacji. – Nie możemy podnieść cen klientom na umowach dwuletnich, a czasami mamy wyższe koszty – wyjaśnia.

Najlepszym przykładem tego, jak reagują notowania akcji telekomu, gdy podnosi ceny, jest Magyar Telekom (należy w prawie 66 proc. do Deustche Telekom, właściciela T-Mobile Polska). Papiery węgierskiego operatora podrożały w dwa lata do ostatniego czwartku o… 333 proc. (do 1555 forintów). Jak wskazują analitycy, to efekt przyzwolenia rządu Viktora Orbána na podniesienie cen wszystkim klientom. Prognoza firmy na 2024 r. zakładała wzrost przychodów o 10 proc., a EBITDA o 25 proc. O takich poziomach polskie telekomy mogą tylko marzyć, jeśli nie decydują się na przejęcia.