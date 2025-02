Wrocławski dostawca internetu sprzedany. Opuści giełdę NewConnect

Jak podano Paweł Dobosz ma zrezygnować z prezesury w dniu realizacji umowy.

Fixmap to spółka inwestująca w operatorów telekomunikacyjnych założona przez b. wiceprezesa Orange Polska – Piotra Muszyńskiego. W ub.r. większościowy pakiet jej akcji przejął fundusz infrastrukturalny: Arcus Infrastructure Partners. Nowy inwestor zadeklarował, że będzie wspierać Fixmap w realizacji planu zakładającego budowę znacząco większej grupy. Dzięki funduszowi grupa może powiększać portfel o kolejne marki telekomunikacyjne.

Jakie marki należą do Internet Union

Internet Union to właściciel czterech marek kierujący ofertę do mieszkańców Wrocławia i okolic. Rozbudowuje sieć m.in. przy udziale środków unijnych. Pierwsza marka to Moico.pl, pod którą gospodarstwa domowe w zasięgu infrastruktury IU mogą kupić dostęp do światłowodowego internetu, pakiet kanałów telewizyjnych i abonament komórkowy. Druga to TheNetwork, czyli szybki internet przewodowy dla mieszkańców okolic Wrocławia (pod nią budowana jest sieć unijna). Trzecia to Seev, pod którą grupa oferuje usługi integracyjne. Czwarta to Rede, pod którą grupa oferuje internet w technologii radiowej.

Rozmowy z inwestorem trwały od dłuższego czasu. Internet Union 17 września ub.r. utajnił informację poufną w sprawie udzielenia Fixmap wyłączności na przeprowadzenie badania formalno-prawnego.

Konsolidację lokalnych operatorów światłowodowych prowadzą także Orange Polska, Nexera, Grupa P4 wraz Polskim Światłowodem Otwartym, czy Grupa Vectry. Aktywnym konsolidatorem była wcześniej także Netia (Grupa Cyfrowy Polsat).