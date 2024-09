One More Level przejdzie na GPW

O 4 proc., do 1,83 zł, taniały w środę po południu akcje One More Level. To oznacza kapitalizację sięgającą 98 mln zł. Z nawiązką wystarczającą do przeprowadzki na rynek główny (minimum to 12 mln euro).

– W I kwartale 2025 r. zostanie złożony prospekt emisyjny związany z przeniesieniem notowań – zapowiedział prezes One More Level Szymon Bryła.

Premiera w 2026 r.

Ogłoszona w środę strategia na lata 2024–2029 zakłada wydanie dwóch gier (rozwijających IP „Cyber Slash” oraz „Project Swift”) oraz zakończenie realizacji trzeciej. Powstający pod roboczą nazwą „Cyber Slash” będzie osadzony w alternatywnej historii XIX wieku. Premierę zapowiedziano na 2026 r. Gra będzie wydana samodzielnie przez spółkę. Z kolei „Project Swift” ma zostać sfinalizowany w 2028 r.

Żeby zwiększyć efektywność biznesu, spółka planuje powołanie wewnętrznego działu, kierowanego przez Przemysława Witaszczyka z Zakładu Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dział będzie odpowiedzialny za włączenie sztucznej inteligencji w projekty realizowane przez One More Level. Planowane jest także powołanie działu wydawniczego i rozpoczęcie działalności self-publishing.