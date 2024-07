Notowania 11 bit studios podczas poniedziałkowej sesji drożeją o ponad 2 proc. i oscylują w okolicach 643 zł. To implikuje 29-proc. przestrzeń do wzrostu notowań względem ujawnionej dziś rekomendacji DM BDM, wydanej 24 czerwca (pierwsze udostępnienie o godz. 11.05), której autorem jest Krzysztof Tkocz. Zdaniem ekspertów spółka może pozytywne zaskoczyć premierą „Frostpunka 2”. Duży potencjał widzą też w premierze „The Alters”. Biuro podniosło cenę docelową do 830 zł z wcześniejszych 808 zł.

11 bit studios przełożyło premierę gry „Frostpunk 2”

Najważniejszą grą giełdowej spółki jest „Frostpunk”. Premierę drugiej części planowano na 25 lipca, ale 27 czerwca (już po wydaniu rekomendacji przez DM BDM) spółka poinformowała o jej przełożeniu na 20 września 2024 r. Powodem jest chęć doszlifowania gry. W ocenie zarządu spółki zwiększy to potencjał komercyjny i sprzedażowy tego tytułu. Lista ulepszeń, które zostaną zaimplementowane we „Frostpunku 2”obejmuje m.in. nowe dodatki do mechaniki gry oraz ulepszony interfejs użytkownika. Przesunięcie premiery na wrzesień oznacza, że również oczekiwany przez fanów debiut rynkowy „The Alters” nastąpi nieco później niż sygnalizowany wcześniej przełom sierpnia i września. Ale opóźnienie nie będzie duże. Premiery „Frostpunka 2” i „The Alters” będą dzieliły tygodnie - zasygnalizował zarząd.

Czy kurs 11 bit studios ma potencjał do wzrostu?

Notowania producenta gier poruszają się w długoterminowym trendzie wzrostowym, ale zdaniem analityków mają jeszcze przestrzeń do zwyżki. Na niedowartościowanie walorów wskazuje nie tylko najnowsza wycena DM BDM, ale również wcześniejsze wyceny Noble Securities oraz DM BOŚ. Noble wycenił akcje 11 bit studios na rekordowe 952,6 zł, a DM BOŚ na 730 zł. Analitycy spodziewają się bardzo dobrych wyników sprzedaży „Frostpunka”. Zwracają uwagę, że sprzedaż dwóch milionów kopii gry „Manor Lords” w ciągu zaledwie trzech tygodni od premiery jest dobrym prognostykiem dla ”Frostpunka 2”, ponieważ obie gry mają zbliżone grono odbiorców i obu udało się zgromadzić pokaźną listę życzeń na portalu Steam.