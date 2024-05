Rosną rachunki za komórkę. Play zarabia coraz więcej i rozbudowuje sieć 5G

Francuska Grupa Iliad pokazała wyniki za pierwszy kwartał 2024 r., a wraz z nimi światło dzienne ujrzały rezultaty Grupy P4 (Play) w Polsce. Play to obecnie ważna część Iliadu, który we Francji obiecał zamrożenie cen na czas osłabienia gospodarczego. W Polsce to jednak się nie sprawdza. Klienci Playa płacą w tym roku wyższe o kilka procent rachunki. To rynkowa tendencja.

Rachunki w Play rosną o 4,6 proc.

W pierwszym kwartale 2024 r. użytkownik sieci komórkowej Play płacił średnio o 1,3 zł, czyli 4,6 proc., wyższy rachunek niż przed rokiem – podał operator w czwartek. Tym samym tzw. ARPU (średni przychód od użytkownika w miesiącu) w kwartale zakończonym 31 marca wyniosło 30,4 zł, podczas gdy rok wcześniej – 29,1 zł (bez VAT).

Telekom należący do francuskiej grupy Iliad zakończył pierwsze trzy miesiące br. z 13,17 mln aktywnych użytkowników, co oznacza wzrost o 2,7 proc. rok do roku.

Natomiast ogółem wykazywana przez Play liczba kart SIM aktywnych w jego sieci spadła z 17,1 mln na koniec marca 2023 r. do 16,8 mln po pierwszym kwartale br.

W porównaniu z końcem 2023 r. Playowi przybyło w bazie 73 tys. aktywnie użytkowanych kart SIM: 62 tys. to karty abonamentowe, a 11 tys. pre-paid. Iliad uważa, że tym samym telekom zwiększył udział w polskim rynku.