Analitycy: lepsze trendy rentowności

- Cyfrowy Polsat przedstawił zacny zestaw wyników za pierwszy kwartał, obejmujący silną poprawę trendów w rentowności w porównaniu z wcześniejszymi kwartałami – ocenia Piotr Raciborski, analityk Wood&Company (wycenia akcje najwyżej na rynku bo na ponad 15 zł).

Analityk Wood wskazuje, że skorygowana i oczyszczona o sprzedaż adresów IP EBITDA wypadła o 2 proc. powyżej jego oczekiwań.

- Skorygowaną EBITDA wspierał segment zielonej energii, który zanotował 47,3 mln zł skorygowanej EBITDA podczas gdy rok wcześniej zero – zauważył ponadto.

Podstawowy biznes grupy – usługi telekomunikacyjne i płatnej telewizji – zanotował wzrost przychodów detalicznych o 2 proc. do 1,77 mld zł. To bilans 2-proc. spadku liczby klientów grupy i wzrostu średniego rachunku (o 4 proc.), który płacą.

Cyfrowy Polsat zanotował 12-proc. spadek przychodów ze sprzedaży sprzętów, takich jak smartfony. Uzyskał z tego tytułu 426 mln zł, co tłumaczy sprzedażą mniejszej liczby sztuk urządzeń.

W segmencie hurtowym, na który składa się także telewizja, przychody grupy spadły o 5 proc. do 750 mln zł. To efekt regulacyjnych cięć stawek rozliczeniowych między operatorami telekomunikacyjnymi ale też mniejszych wpływów ze sprzedaży licencji telewizyjnych. W wyhamowaniu spadku tylko częściowo pomógł wzrost wpływów reklamowych Telewizji Polsat (o 8 proc. rok do roku do 307 mln zł).