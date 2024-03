CD Projekt chce wypłacić 100 mln zł dywidendy

Tymczasem CD Projekt właśnie udostępnił darmową, próbną wersję „Cyberpunka”. Gra, począwszy od dziś od godz. 16 do poniedziałku (1.04) jest dostępna w ramach Xbox Free Play.

Czy kurs akcji CD Projektu ma potencjał do wzrostu

Studio CD Projekt tworzy i wydaje gry na komputery osobiste i konsole najnowszej generacji. Flagowymi tytułami są seria gier o Wiedźminie oraz „Cyberpunk 2077”. Ten ostatni tytuł osiągnął wynik ponad 25 mln sprzedanych egzemplarzy. 26 września 2023 r. premierę miało „Widmo wolności”, dodatek do „Cyberpunka”.

Wycena CD Projektu na GPW wynosi obecnie 11,7 mld zł. W czwartek na finiszu sesji akcje podrożały o nieco ponad 1 proc. do 116,95 zł. Zdania analityków co do wyceny CD Projektu są podzielone, ale przeważają zalecenia pozytywne. Średnia cena docelowa z najnowszych rekomendacji implikuje 26-proc. przestrzeń do zwyżki. Gdyby kurs rzeczywiście tak mocno urósł, wycena firmy zbliżyłaby się do 15 mld zł.

CD Projekt nie podaje prognoz finansowych, ale wiadomo że w kolejnych latach zarząd spodziewa się solidnych zysków, które mają być pokłosiem planowanych premier. W zeszłym miesiącu nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy przyjęło uchwałę wyznaczającą warunek wynikowy w programie motywacyjnym na lata obrotowe 2024-2027. Cel to 3 mld zł łącznego skonsolidowanego zysku netto, wypracowanego w ciągu tych czterech lat.