Wzmożony popyt ma związek z ogłoszonym skupem akcji. Dystrybutor IT zamierza skupić do 1 mln walorów po cenie wynoszącej 35 zł za sztukę. Oferowana przez Action cena jest znacząco wyższa od kursu giełdowego. W poniedziałek na zamknięciu sesji akcje wyceniane były po 20,20 zł.

- Zaproponowana cena nabycia akcji jest o 73 proc. wyższa od wczorajszej ceny zamknięcia. W przeciwieństwie do poprzednich skupów akcji spółka zaproponowała dużą premię do obecnej ceny rynkowej. Z jednej strony pozwala to obecnym akcjonariuszom na zrealizowanie większego krótkoterminowego zysku na sprzedaży akcji, natomiast z perspektywy długoterminowego budowania wartości skupując akcje po cenie wczorajszego zamknięcia za 35 mln zł Spółka byłaby w stanie teoretycznie nabyć blisko 1,7 mln szt. akcji zamiast 1 mln szt. – wskazuje Jakub Viscardi, analityk DM BOŚ.

Przyjmowanie ofert sprzedaży od akcjonariuszy potrwa od 19 marca do 25 marca 2024 r. Z kolei 26 marca spółka poinformuje o liczbie akcji przeznaczonych do nabycia. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji jest Ipopema Securities.

W lutym nadzwyczajne walne zgromadzenie Action zmieniło wcześniejsze uchwały dotyczące warunków programu nabywania akcji własnych spółki zwiększając maksymalną kwotę przeznaczoną na buy back do 78 mln zł, a liczbę akcji objętych skupem do 3,5 mln szt.

JIM