Text mile zaskoczył. Akcje drożeją

Kurs spółki Text (dawny LiveChat) zyskuje podczas czwartkowej sesji ponad 6 proc. przy stosunkowo wysokim obrocie w reakcji na opublikowane wyniki za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.

Spółka miała 43,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 33,9 proc. rok do roku. Zysk jest o prawie 10 proc. wyższy od rynkowego konsensusu. Również na innych poziomach wyników spółka przebiła oczekiwania. Przychody grupy urosły rok do roku o 37 proc. do 89,4 mln zł i były o 11,5 proc. wyższe od rynkowych prognoz. Z kolei EBITDA poszła w górę o 35,9 proc. do 52,4 mln zł, a zysk operacyjny o 35,1 proc. do 47,4 mln zł.

Narastająco w okresie 9 miesięcy roku 2023/2024 skonsolidowane przychody wzrosły o 19,3 proc. do 252 mln zł.

„Nasza grupa prawie całość przychodów generuje w dolarze amerykańskim, dlatego istotny wpływ na raportowane wyniki ma kurs PLN/USD. Uważamy, że lepszy obraz rozwoju naszego biznesu dają wyniki wyrażone w dolarach. Z tego powodu bezpośrednio po zakończeniu kwartału publikujemy wstępne dane w takim właśnie ujęciu" - napisano w raporcie.