Notowania Asseco Poland podczas piątkowej sesji lekko zyskują na wartości, oscylując w okolicach 72 zł. Po zbliżonej cenie (średnia 71,08 zł) akcje kupowała Fundacja Rodzinna Ducha. Jest ona powiązana z Jackiem Duchem, czyli przewodniczącym rady nadzorczej. Z najnowszego raportu bieżącego wynika, że w środę 14 lutego nabył łącznie 6 106 akcji Asseco Poland. Transakcje zawierał podczas sesji giełdowej. Wydał łącznie ok. 434 tys. zł.

W ostatnim raporcie kwartalnym możemy przeczytać, że na dzień 23 listopada 2023 r. Jacek Duch miał 31 458 akcji. Był poniżej 5-proc. progu w akcjonariacie. Kapitał Asseco Poland dzieli się na ponad 83 mln akcji. Największym akcjonariuszem jest Cyfrowy Polsat, który ma ponad 8,4 mln akcji, stanowiących 10,13 proc. głosów. Drugim co do wielkości pakietem dysponuje prezes i założyciel spółki, Adam Góral. Ma 8,31 mln akcji, uprawniających do 10,01 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Ponad 5-proc. progiem znajdziemy też dwa fundusze emerytalne: Allianz OFE oraz Nationale-Nederlanden OFE. Asseco Poland ma również 17,84 proc. akcji własnych, nabytych w ramach programu skupu ogłoszonego 6 września 2023 r. W wolnym obrocie pozostaje 47 proc. papierów.

Asseco Poland jest największą spółką informatyczną w Polsce. Jej wycena na GPW wynosi obecnie 6 mld zł. Kurs ma 22-proc. przestrzeń do wzrostu względem ceny docelowej z najnowszej rekomendacji DM BOŚ.