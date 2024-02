Projekt wszystko.pl to platforma zakupowa typu marketplace, która komercyjnie została uruchomiona w połowie 2023 r.

„ W wyniku prowadzonego przeglądu projektów R&D zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia projektu wszystko.pl w dotychczasowej postaci” - poinformowała dziś spółka. Podkreśliła, że stworzona w ramach projektu technologia zostanie wykorzystana w innych rozwiązaniach ERP (oprogramowanie wspomagające planowanie zasobów przedsiębiorstwa) grupy. Jednocześnie zarząd zasygnalizował, że portfel zamówień na rok 2024 w zakresie ERP ma bardzo wysoką wartość.

Comarch zamierza skoncentrować się na realizacji bieżących, wysokomarżowych kontraktów oraz na znacznych inwestycjach w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, APS (system umożliwiający zaawansowane planowanie produkcji), POS (kompleksowy system obsługi punktów sprzedaży) oraz KSeF (Krajowy System e-Faktur).

Comarch jest drugą co do wielkości spółką informatyczną na GPW. Obecnie kapitalizacja krakowskiej firmy wynosi 1,9 mld zł. W grudniu 2023 r. zmarł założyciel Comarchu i wieloletni prezes – Janusz Filipiak. Stery biznesu przejęła jego córka, Anna Pruska. Po tym jak jesienią Filipiak trafił w stanie ciężkim do szpitala, Anna Pruska została delegowana czasowo przez radę nadzorczą do wykonywania czynności prezesa.