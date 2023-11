Grupa Comarch miała w III kwartale 2023 r. 453,4 mln zł przychodów, czyli o 8 proc. mniej niż wynosiła średnia prognoza analityków. W ujęciu rok do roku przychody spadły o 4 proc. Z kolei EBITDA poszła w dół o 2 proc. do 81,8 mln zł, o 16 proc. przewyższając konsensus. Jeszcze większą różnicę in plus wobec oczekiwań rynkowych widać na poziomie operacyjnym oraz netto. Zysk operacyjny rok do roku spadł wprawdzie o 6 proc. do 56,5 mln zł, ale był o 23 proc. wyższy od oczekiwań. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej rok do roku urósł o 16 proc. do 32,4 mln zł i był o ponad połowę wyższy od oczekiwań. Rentowność operacyjna wyniosła 12,5 proc., a netto 7,2 proc.

„W wyniku lekkiego spadku zysku operacyjnego, rentowność operacyjna działalności grupy Comarch w III kwartale 2023 roku była nieco niższa w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Rentowność netto uległa znaczącej poprawie dzięki lepszym wynikom na działalności finansowej i niższej wartości podatku dochodowego” - czytamy w raporcie. Wynika też z niego, że sprzedaż krajowa stanowiła w III kwartale 2023 r. 43,4 proc. całkowitych przychodów. Sprzedaż zagraniczna spadła o 13,9 proc. Zarząd wyjaśnia, że jest głównie związane z niższą sprzedażą do klientów z sektora telekomunikacyjnego, a także do klientów MSP w rejonie krajów niemieckojęzycznych.

W trakcie III kwartału 2023 r. zatrudnienie w grupie zmniejszyło się o 75 osób. W okresie 9 miesięcy wielkość zatrudnienia zmniejszyła się o 4,9 proc. Na dzień 30 września 2023 r. grupa zatrudniała 6 531 osób, czyli o 340 mniej niż na koniec 2022 r.