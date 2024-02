W piątek po sesji spółka poinformowała, że przeprowadzi skup akcji własnych do 114,5 mln zł. Przedmiotem zaproszenia do składania ofert sprzedaży jest do ok. 954,2 tys. zdematerializowanych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 zł. Proponowana cena nabycia każdej akcji to 120 zł.

Reklama

Czytaj więcej Technologie Odpisy obniżą wynik TSG Wrocławskie studio w danych za czwarty kwartał 2023 r. zaksięguje kilka milionów złotych straty m.in. z tytułu udziału w jednostkach stowarzyszonych.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji zaplanowano na 12 lutego, a termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji - na 22 lutego 2024 r. Spółka przewiduje, że data publikacji informacji o liczbie akcji przeznaczonych do nabycia zostanie podana 23 lutego. Z kolei przewidywana data nabycia oraz przeniesienia własności akcji na spółkę prognozowane jest na 27 lutego 2024 r.