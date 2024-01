Produkcja sprzedana przemysłu w Polsce zmalała w grudniu o 3,9 proc. rok do roku, najbardziej od kwietnia, ale przyczynił się do tego w dużej mierze niekorzystny układ kalendarza. Produkcja budowlana podskoczyła z kolei o 14 proc. rok do roku, najbardziej od marca 2022 r.