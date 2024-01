Giełdowe notowania CI Games spokojnie zareagowały na zapowiedź zwolnień w grupie. W czwartek po południu kurs rośnie o niespełna 1 proc.

"Aby zachować siłę i stabilność biznesową, CI Games podjęło trudną, ale niezbędną decyzję o wdrożeniu ukierunkowanej rundy zwolnień, która dotknie około 10 proc. pracowników w całej firmie. Chcielibyśmy podziękować każdemu z nich za rolę, jaką odegrali podczas pobytu z nami. Wprowadzane są dalsze optymalizacje biznesowe dotyczące planów i procesów organizacji - napisał prezes i akcjonariusz CI Games, Marek Tymiński na portalu X.

CI Games to twórca i wydawca gier z biurami oraz studiami produkcyjnymi w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Założona w 2002 r. spółka jest znana z serii „Sniper Ghost Warrior” (ponad 13 mln sprzedanych egzemplarzy) oraz „Lords of the Fallen” (10 milionów graczy na świecie). Jesienią zeszłego roku ( 13 października ) zadebiutowała druga część „Lords of the Fallen”. Zarząd liczy, że gra osiągnie 100 mln dolarów przychodu w perspektywie najbliższych lat. CI Games pracuje też nad kolejnymi tytułami - "Project Survive" oraz "Projekt 3".