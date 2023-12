Janusz Filipiak, prezes Comarch nie żyje

1,5 mld zł. Wiodący pakiet pozostaje w rękach rodziny Filipiaków. Po tym jak Filipiak w stanie ciężkim pod koniec września trafił do szpitala, do pełnienia obowiązków prezesa rada nadzorcza 2 października 2023 r. delegowała Annę Pruską, czyli córkę Janusza Filipiaka.

Comarch kontroluje 24 proc. krajowego rynku systemów ERP (oprogramowanie, które służy do planowania i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa). Na 30 czerwca 2023 r. grupa zatrudniała 6 606 osób. Jej zeszłoroczne przychody przekroczyły 1,8 mld zł, a zysk netto sięgnął 108 mln zł. 58 proc. przychodów pochodziło z eksportu.

Sport i ludzie

Janusz Filipiak słynął z bezpośredniego zachowania i ciętego języka. Był miłośnikiem sportu. Najmocniej związany był z klubem Cracovia (jako prezes i pośrednio wiodący udziałowiec).

Zapytany o swoją dewizę życiową, odpowiadał: „wytrwałość w tworzeniu”, a na pytanie co bardzo ceni - „ zdobywanie zaufania i szacunku ludzi”.

W wywiadzie udzielonym naszej redakcji w 2018 r. zapytaliśmy go co jest najważniejsze w biznesie. „ Ludzie. I dlatego trzeba o nich dbać” – odpowiedział. Zapytany wówczas o ewentualną sukcesję w Comarchu nie ukrywał, że jest to temat, który ma w głowie. Ale nie krył, że zarządzanie tak dużą grupą to ciężki kawałek chleba.

„Trzeba się nieźle naharować i są chwile kiedy zastanawiam się, czy chcę na taką przyszłość skazywać moje dzieci” - stwierdził.