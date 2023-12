Akcje SpyroSoftu podczas wtorkowej sesji zyskują ponad 8 proc. Na rynek trafiła informacja o nowym kontrakcie. Został zawarty przez brytyjskiego nadawcę British Broadcasting Corporation i spółkę zależną Spyrosoftu. Chodzi o wsparcie zespołu inżynierów IT BBC w Wielkie Brytanii.

Zgodnie z zawartym porozumieniem strony będą uprawnione do zawarcia trzyletniej umowy ramowej z opcją przedłużenia o kolejne dwa dwunastomiesięczne okresy. Zawarcie finalnej umowy uzależnione jest od zaakceptowania przez strony ostatecznych warunków.

Oferta złożona przez Spyrosoft przewiduje współpracę w formule "time and material", co oznacza, że BBC będzie ponosić opłatę za faktycznie wykonaną pracę. Potencjał przychodu z takiej współpracy w okresie obowiązywania umowy Spyrosoft szacuje do kwoty około 3,5 mln GBP w pierwszym roku oraz do około 10 mln GBP w każdym kolejnym - zależnie od przydzielenia prac przez BBC.

Spyrosoft to międzynarodowa firma z Wrocławia, która od 2016 r. oferuje usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. Około 87 proc. jej przychodów pochodzi z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii i Niemiec. W okresie 9 miesięcy 2023 r. przychody grupy wzrosły o 34,3 proc. rok do roku do 310,7 mln zł. EBITDA spadła o 16 proc. do 31,9 mln zł, a zysk netto o 42,6 proc. do 11,3 mln zł. Spółka utrzymuje zatrudnienie na stabilnym poziomie. Na koniec września miała 1 520 współpracowników, czyli o pięciu więcej niż w II kwartale. Zarząd podkreśla, że negatywny wpływ na wyniki grupy miały w dalszym ciągu koszty związane z zachowaniem tzw. ławki (pracowników czasowo pozostających bez projektu), różnice kursowe oraz wyhamowanie podwyżek za świadczone usługi.

Wycena spółki na GPW sięga 0,5 mld zł.