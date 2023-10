Do obrotu na NewConnect trafiło 1,38 mln akcji serii A, 178 775 serii B, 25 tys. serii C, 22 294 serii D oraz 49 995 serii E.

Reklama

Software Mansion jest 358. spółką notowaną na NewConnect oraz 11. debiutem na tym rynku w 2023 r. Kilka minut po rozpoczęciu sesji walory drożeją o 46 proc. do 26 zł. To dziś największym wzrost na rynku alternatywnym.

Software Mansion to software house, czyli agencja wytwarzania oprogramowania. Udostępnia klientom zespół oraz ekspertyzę techniczną. Świadczy usługi dla około 40 klientów. Przychody spółki z roku na rok rosną, większość pochodzi z zagranicy (przede wszystkim z USA).

Aktualnie zespół liczy ponad 225 osób, w tym 196 na stanowiskach technicznych. W celu utrzymania kadry pracowniczej firma stworzyła programy motywacyjne. W programie dla kluczowych pracowników i współpracowników będą oni uprawnieni do otrzymania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji. Dodatkowo, w ramach kolejnego programu motywacyjnego wszyscy pracownicy i współpracownicy będą uprawnieni do objęcia akcji w równej liczbie, pod warunkiem co najmniej półrocznego stażu.

„Oba działania mają na celu zapewnienie porównywalnych warunków pracy do zagranicznych podmiotów (w szczególności podmiotów z USA, dla których spółka i pracownicy świadczą usługi) i minimalizowanie ryzyka utraty pracowników i współpracowników na rzecz podmiotów z USA” - czytamy w dokumencie informacyjnym.