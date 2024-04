Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa,, złoto

Dziś w centrum uwagi będą dane z amerykańskiego rynku pracy. Jeśli okażą się one dobre, to postawią znak zapytania w kontekście potencjalnego rychłego obniżania stóp procentowych w USA, co może negatywnie przełożyć się na wycenę złota. Niemniej, warto pamiętać, że jeszcze w tym tygodniu Jerome Powell podkreślił, że Fed ma zamiar być konsekwentny w swoich działaniach zmierzających do złagodzenia polityki monetarnej w USA – nawet niezależnie od tego, jak silna jest gospodarka i nawet mimo relatywnie powolnego spadku inflacji.

Wsparciem dla cen złota w ostatnim czasie były nie tylko utrzymujące się oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych w USA, lecz także spadek wartości dolara oraz napięcia geopolityczne, głównie na Bliskim Wschodzie, które zwiększają zainteresowanie złotem jako tzw. bezpieczną przystanią.

DM BOŚ

Notowania złota – dane dzienne