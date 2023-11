Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, cukier

ROPA NAFTOWA

Wyczekiwanie rynku ropy na ważną decyzję OPEC+.

Reklama

Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej przynosi nerwowość inwestorów w wyczekiwaniu na ważną decyzję OPEC+ dotyczącą dalszych planów w kontekście limitów produkcji ropy naftowej. Spotkanie przedstawicieli rozszerzonego kartelu ma miejsce już dzisiaj (dla przypomnienia: było ono przełożone z 26 listopada ze względu na trudności w osiągnięciu kompromisu). Niemniej, mimo oczekiwań konkretnej i spójnej decyzji OPEC+ w kwestii limitów produkcji, inwestorzy nadal nie mają pewności, jak ta decyzja ostatecznie może wyglądać.

Ostatnie dni na wykresie cen ropy naftowej są wzrostowe, co sugeruje, że inwestorzy liczą się co najmniej z możliwością utrzymania dotychczasowych cięć produkcji ropy naftowej. Warto wspomnieć, że nie chodzi tu tylko o oficjalne limity OPEC+, lecz także dodatkowe dobrowolne cięcia produkcji ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej (wynoszące milion baryłek dziennie), jak również nadprogramowe cięcia eksportu ropy z Rosji (300 tys. baryłek dziennie). Na razie wszelkie porozumienia są zawarte do końca bieżącego roku, więc spodziewane jest ich przedłużenie przynajmniej na część kolejnego roku.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne