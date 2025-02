Kogeneracja, należąca do Polskiej Grupy Energetycznej szacuje skonsolidowany zysk netto w 2024 na ok. 202 mln zł. To mniej niż rok wcześniej kiedy zysk netto wyniósł 255,7 mln zł. Spółka tłumaczy, że to efekt niższych cen energii elektrycznej.