Rynek oczekuje lepszego budżetu KGHM-u na 2025 r.

W przyszłym roku KGHM chce wyprodukować 392,3 tys. ton miedzi w koncentracie, 567,1 tys. ton miedzi elektrolitycznej oraz 1,28 tys. ton srebra. Z kolei zależny KGHM International zamierza wytworzyć 52,1 tys. ton miedzi płatnej, a Sierra Gorda (dla 55 proc. udziałów KGHM-u) 87,2 tys. ton tego produktu. Rynek liczył jednak na bardziej ambitne plany.

KGHM planuje istotny wzrost inwestycji

– Założenia budżetowe KGHM-u na przyszły rok oceniam lekko negatywnie, gdyż są poniżej moich prognoz od 1 do 5 proc. Słabsza produkcja, niż oczekiwałem, będzie realizowana zwłaszcza w spółce matce oraz KGHM International – mówi Jakub Szkopek, analityk Erste Securities Polska. Dodaje, że druga z tych firm szczyt produkcji zdaje się już mieć za sobą. Wzrost notuje za to chilijska kopalnia Sierra Gorda, ale będzie wolniejszy od zakładanego przez analityka.

Czytaj więcej Surowce i paliwa KGHM jest blisko zakończenia prac nad strategią Nowy dokument dotyczący kierunków rozwoju koncern chce przyjąć jeszcze w tym roku. Niezależnie od tego już zwiększa inwestycje, m.in. w zakresie rozbudowy infrastruktury, poprawy wydajności oraz modernizacji hut i unowocześnienia zakładów górniczych.

Giełdowa spółka podała też, że w 2025 r. chce łącznie przeznaczyć na inwestycje 4,479 mld zł. Dla porównania budżet na ten rok zakłada wydatki rzędu 4,1 mld zł. – W mojej ocenie KGHM na przyszły rok planuje za duży, bo 15-proc., wzrost wartości inwestycji w stosunku do moich prognoz. Pocieszające może być jednak to, że rzadko udaje mu się zrealizować tego typu wydatki w pełnej kwocie – twierdzi Szkopek. Po trzech kwartałach KGHM zrealizował budżet inwestycyjny w 61,5 proc., co może oznaczać, że i w tym roku nie zostanie on w pełni wykonany.

Akcje KGHM-u najtańsze od marca

Odbiegający od oczekiwań rynku budżet na przyszły rok jest zapewne jedną z przyczyn spadającego kursu papierów spółki na GPW, chociaż nie najważniejszą. Cały czas decydują o nim czynniki zewnętrzne.