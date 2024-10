Co zrobi rząd po przegranym sporze z GreenX?

Australijczycy w 2018 r., jako Prairie Mining, deklarowali budowę kopalni „Jan Karski”. To tereny sąsiadujące z Bogdanką. W 2018 r. zarzucili ówczesnemu Ministerstwu Środowiska, że łamie prawo. Resort bowiem zwlekał z decyzją dotyczącą ustalenia użytkowania górniczego. Bronił się, że potencjalny inwestor nie spełnił wszystkich warunków wynikających z koncesji. W tym samym czasie o koncesję wydobywczą wystąpiła Bogdanka. W efekcie konfliktu z rządem firma Prairie Mining w lutym 2019 r. powiadomiła polskie władze o zaistnieniu sporu inwestycyjnego. We wrześniu 2020 r. ogłosiła, że rozpoczęła międzynarodowe postępowanie arbitrażowe przeciwko Polsce.

Kwota odszkodowania, jaką podaje GreenX Metals, to nawet 1,3 mld złotych. – Zasądzone odszkodowanie w kwocie 1,3 mld złotych będzie rosło o odsetki wynoszące około 6 procent rocznie, wedle dzisiejszych stóp SONIA plus jeden procent, do momentu pełnej i ostatecznej zapłaty przez Polskę – komentuje Ben Stoikovich, prezes GreenX Metals.

Rząd analizuje wyrok

Głos zabrało wreszcie także Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które odpowiada za wydawanie koncesji i pozwoleń górniczych. Resort podkreśla, że firmie GreenX Metals nie udało się osiągnąć całej kwoty, o którą się starała. – Zasądzono około 1/6 łącznie dochodzonego roszczenia, tj. około 1,1 mld zł z odsetkami od 31 grudnia 2019 r. Tym samym, Trybunał uznał za niezasadne roszczenia na kwotę około 4,9 mld zł – wyjaśnia resort.

Postępowania arbitrażowe były jednoinstancyjne, dlatego też nie ma możliwości wprost odwołania się od wyroku. Są jednak inne, co prawda ograniczone możliwości prawne, które może podjąć polski rząd. – Istnieje możliwość złożenia skarg o uchylenie wyroków do sądów powszechnych odpowiednio w Londynie i Singapurze. Decyzje co do dalszego postępowania zostaną podjęte po analizie orzeczeń, a sprawą zajmuje się Prokuratoria Generalna RP. Oba postępowania arbitrażowe objęte są poufnością, a zatem wyroki również są poufne – informuje nas MKiŚ.

Bogdanka rozpoczęła już wydobycie

Sprawę komplikuje fakt, że o koncesję wydobywczą na Lubelszczyźnie wystąpiła także Bogdanka. Ta państwowa kopalnia otrzymała od ministerstwa koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „K-6 i K-7” w obszarze górniczym Cyców, o zasobach operatywnych na poziomie około 66 mln ton. Złoża te stanowią obecnie bazę zasobową Bogdanki. Co więcej – zgodnie z warunkami koncesji firma rozpoczęła już prace wydobywcze.

– Spółka posiada koncesję na obszarze górniczym Cyców (K-6, K-7) od 2019 r. i prowadzi w tym miejscu działalność górniczą. Przypominam jednocześnie, że spółka nie jest stroną arbitrażu pomiędzy Prairie Mining przeciwko państwu polskiemu – informuje nas biuro prasowe giełdowej Bogdanki.