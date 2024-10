Inwestorzy wrócili do zakupów akcji JSW. Miała pomóc rekomendacja i wyciek tajnych dokumentów?

Kurs akcji JSW rośnie o 7,6 proc. do 28,6 zł podczas gdy WIG20 spada o 0,55 proc. Rosną także obroty na akcjach spółki. To m.in. efekt rekomendacji jednego z analityków. Jednocześnie po forach górniczych krążą dokumenty, które miałby świadczyć o planach restrukturyzacji kosztów JSW. Miałyby one dotyczyć także ograniczenia przywilejów górniczych.