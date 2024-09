Grupa Bumech, notowana na głównym rynku GPW zajmująca się wydobyciem węgla kamiennego w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, przedstawiła wyniki za pierwsze półrocze 2024 r. W okresie pierwszych sześciu miesięcy br. Grupa wypracowała 284,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 6 proc. spadek w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r. Kluczowy wpływ na zaraportowany wynik miał spadek popytu na węgiel energetyczny oraz cen tego surowca na krajowych i światowych giełdach.

Spadające ceny węgla

W czwartym kwartale br. Grupa Bumech zamierza kontynuować dalsze działania ukierunkowane na redukcję kosztów operacyjnych.- Na zaprezentowane wyniki największy wpływ miały warunki rynkowe. W pierwszym półroczu mierzyliśmy się z obniżonym zapotrzebowaniem na węgiel we wszystkich segmentach rynku oraz spadkiem cen węgla na rynkach międzynarodowych. Dodatkową presję na ceny wywierały zalegające na rynku miały węglowe składowane przez spółki skarbu państwa oraz odsiewki z węgli importowanych drogą morską - powiedział Andrzej Bukowczyk, wiceprezes Bumech - Pomimo, iż te czynniki w najbliższym okresie nie znikną to w kolejnych miesiącach po zakończeniu półrocza tradycyjnie zaobserwujemy zwiększony popyt na węgiel na cele grzewcze. Już z początkiem października bieżącego roku spodziewamy się zwiększonej sprzedaży z kopalni do dystrybutorów oraz w składach partnerskich - dodaje.

W pierwszym półroczu br. średnia cena sprzedaży węgla na rynku europejskim rok do roku. była o prawie 19 proc. niższa. Jak wynika z danych S&P Global Commodity Insights w pierwszej połowie 2024 r. indeks CIF ARA (6,000 kcal/kg NAR) wyniósł średnio 108,80 dol. za tonę, w porównaniu z 134,15 dol./t w okresie styczeń-czerwiec ub. r. Tymczasem spadek średniej ceny sprzedaży węgla z PG Silesia w I półroczu 2024 r. wyniósł rok do roku 5 proc.

Ograniczenie kosztów

W związku z ustabilizowaniem sytuacji rynkowej w pierwszym kwartale tego roku Grupa informuje, że wdrożyła szereg działań, skutkujących dostosowaniem wielkości produkcji do zmniejszonego zapotrzebowania na węgiel i obniżaniem kosztów produkcji. Zmniejszenie kosztów realizowane jest w wielu obszarach operacyjnych, m.in. poprzez zmniejszanie zatrudnienia bez zwolnień grupowych, zmniejszenie zamówień u podwykonawców, redukowanie zakupów energii elektrycznej – zarówno w wyniku rozpoczęcia produkcji energii we własnym zespole kogeneracyjnym, jak i optymalizując jej zużycie. Ponadto w celu optymalizacji procesów biznesowych i usprawnienia efektywności operacyjnej w ramach Grupy w bieżącym roku powołano Centrum Usług Wspólnych (CUW). Centrum Usług Wspólnych Grupy Bumech będzie odpowiedzialne za świadczenie usług wsparcia w kluczowych obszarach, dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy.

- Dzięki podjętym działaniom utrzymujemy techniczny koszt wytworzenia węgla handlowego na poziomie niższym niż średni poziom w całym ubiegłym roku. W czwartym kwartale br. mamy przewidziane dalsze działania ukierunkowane na redukcję kosztów operacyjnych. Najistotniejsze będzie uruchomienie na terenie kopalni trzeciego silnika kogeneracyjnego o mocy 1,82 MW oraz instalacji fotowoltaiki o mocy około 0,51 MW - mówi Andrzej Bukowczyk i dodaje - Z kolei celem utworzenia CUW jest zintegrowanie procesów biznesowych oraz centralizacja obsługi wsparcia dla wszystkich jednostek Grupy Bumech. Dzięki temu poprawimy efektywność operacyjną, zoptymalizujemy koszty oraz poprawimy jakość świadczonych usług – zakończył.