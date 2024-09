Odpisy pogrążyły wyniki JSW. Są miliardowe straty. "Sytuacja daleka do idealnej"

Na negatywny wynik wpływ miało również mniejsze wydobycie, a co za tym idzie – niższe przychody ze sprzedaży, spowodowane dodatkowo niskimi cenami surowca. EBITDA za drugi kwartał bieżącego roku bez zdarzeń jednorazowych wyniosła 257,5 mln zł.

Patrząc na dane ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w zestawieniu półrocznym spółka odnotowała aż 6 mld zł straty netto. W analogicznym okresie roku poprzedniego, spółka odnotowała zysk wynoszący 2 mld zł. EBITDA za pierwsze sześć miesięcy była ujemna i wyniosła 5,8 mld zł. Rok wcześniej była na plusie i wyniosła 3,3 mld zł.

Tegoroczną stratę spółka tłumaczy ujęciem w tym okresie odpisu aktualizującego wartość niefinansowych aktywów trwałych JSW oraz JSW Koks w łącznej wysokości 6,3 mld zł. Ten odpis wynika ze spadających cen węgla na rynkach światowych.

Cena węgla koksującego obniża wyniki JSW

Niekorzystnie na wyniki spółki wpłynęło także mniejsze wydobycie węgla, które wyniosło w drugim kwartale prawie 2,9 mln ton. To o 8,5 proc. mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Produkcja koksu w drugim kwartale była niższa o 12,3 proc. niż w poprzednim kwartale i ukształtowała się na poziomie 0,7 mln ton. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych wyniosła ponad 1,6 mln ton. Natomiast sprzedaż koksu w omawianym okresie osiągnęła poziom ponad 0,7 mln ton.

Na wyniki spółki niekorzystnie nadal wpływa spadająca cena węgla koksującego potrzebnego do produkcji stali. Średnia cena węgla koksowego w drugim kwartale była na poziomie 945,26 zł za tonę czyli niższym o 10,7 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału. Natomiast nieznacznie wyższa była cena koksu i wyniosła 1376,57 zł za tonę czyli więcej o 0,4 proc. W rezultacie przychody ze sprzedaży były niższe o 19,1 proc. niż w pierwszym kwartale 2024 r. i osiągnęły wartość 2,7 mld zł.