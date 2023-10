Rewolucji w Orlenie raczej nie będzie

Czytaj więcej Firmy Będą czystki w spółkach Skarbu Państwa? Opozycja niesie na sztandarach hasła odpolitycznienia gospodarki. I jeśli wygra wybory, kadrowa miotła w przedsiębiorstwach państwowych, nawet tych giełdowych, jest pewna.

Szybka ekspansja

Jednym z obszarów biznesowych, w których grupa Orlen się rozwija, jest przemysł nawozowy. Czyni to zarówno w sposób organiczny, poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych w zależnym Anwilu, jak i zapowiadaną chęć przejęcia Zakładów Azotowych Puławy, obecnie wchodzących w skład grupy kapitałowej Azoty. Według Jakuba Szkopka, analityka Erste Securities Polska, dla Orlenu akwizycja tej spółki przyniosłaby liczne korzyści, gdyż jest jedną z najbardziej efektywnych w branży. – Jednak dla Azotów oznaczałoby to pozbycie się najcenniejszego aktywa, co dla przyszłości tego koncernu byłoby bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę jego obecną trudną sytuację finansową. Co więcej, po ewentualnej zmianie rządu w Polsce szanse na przejęcie zdecydowanie spadły – twierdzi Szkopek.

Nie zmienia to faktu, że pozycja konkurencyjna Orlenu na rynku nawozów będzie coraz silniejsza. Wszystko za sprawą budowy trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych we Włocławku. – Dzięki niej podwoi produkcję nawozów azotowych i zwiększy presję na wyniki osiągane przez Anwil. Pozycja grupy Orlen w tym biznesie jest znacznie silniejsza niż Azotów przede wszystkim za sprawą niedawnego przejęcia PGNiG i tym samym uzyskania dostępu do stosunkowo tanich dostaw gazu ziemnego – zauważa Szkopek. Nie zmienia to faktu, że za kilka lat cała branża nawozowa stanie przed mechanizmem CBAM i problemem prowadzenia produkcji wyłącznie na podstawie tzw. zielonego amoniaku i energii z OZE.

Orlen po sfinalizowaniu przejęcia PGNiG z dnia na dzień zyskał monopolistyczną pozycję w polskiej branży gazu ziemnego. Do niego należą wszystkie krajowe magazyny tego surowca. Tylko on może importować LNG do Świnoujścia. Niemal całość realizowanego nad Wisłą wydobycia to grupa Orlen. Dodatkowo z danych URE wynika, że w 2022 r. koncern miał 79-proc. udział w całości pozyskanego przez Polskę gazu (zakup i wydobycie), ponad 71-proc. w rynku hurtowym i aż 89-proc. w rynku detalicznym, z czego 95-proc. wśród gospodarstw domowych. Z kolei przejęcie Lotosu ograniczyło konkurencję na krajowym rynku paliw płynnych. Czy w związku z tym dojdzie do jakichś prób ograniczenia obecnej pozycji Orlenu, pokażą najbliższe miesiące.