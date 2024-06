BM Pekao znów podwyższyło prognozy wyników Rainbow Tours w tym roku, tym razem ze 122 mln zł do 181 mln zł. „Dane o przedsprzedaży oferty Lato 2024 jak i poziom marży brutto z I kwartału 2024 r. wraz z obecnymi tendencjami na cenach wycieczek jak i kosztach stwarzają po raz kolejny przestrzeń do rewizji naszych założeń w górę” - czytamy. W ocenie analityków wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie kolejnym rekordowym w turystyce, szczególnie jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne. Wolumeny przedsprzedaży są na rekordowych poziomach, zmiana cen wycieczek powróciła na trajektorię wzrostową, a koszt jednej wycieczki jest prawdopodobnie tylko nieznacznie wyższy niż w ubiegłym roku. „W rezultacie otoczenie rynkowe jest nadal korzystne zarówno dla sektora, jak i dla Rainbow Tours. Poziom realnych dochodów gospodarstw domowych rośnie, wspierany przez dalszą stymulacje fiskalną i „wealth effect” u gospodarstw domowych” - podano.

Reklama

Czytaj więcej Firmy Rainbow ma się lepiej Akcje touroperatora zyskiwały w środę po publikacji wstępnych wyników za I kwartał.

BM Pekao zaleca „kupuj” dla akcji Rainbow Tours, podwyższając jednocześnie wycenę o 29 proc., do 155 zł. Analitycy spodziewają się także wysokiej dywidendy. „Spółka planuje wypłacić łącznie około 91,5 mln zł, czyli około 6,29 zł na akcję dywidendy z zysku za 2023 r. Akcjonariusze otrzymali już 40,6 mln zł w formie zaliczek na poczet dywidendy, czyli około 2,79 zł na akcję. W tym roku spółka ogłosiła, że wypłaci kolejne 3,5 zł na akcję z ubiegłorocznego zysku. Spodziewamy się również, że spółka wypłaci kolejną dywidendę zaliczkową, podobnie jak w ubiegłym roku” - czytamy w raporcie.

W środę z rana kurs organizatora wycieczek zwyżkuje o blisko 5 proc., do 108 zł.