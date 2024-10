W czwartek na giełdach zabrakło emocji. Jaki koniec tygodnia?

Sesja w Azji miała mieszany obraz. Znów bardzo zmienny był rynek w Szanghaju, który tym razem tracił ponad 2,5 proc. W górę poszły natomiast m.in. indeksy w Tokio. Kontrakty terminowe wskazywały z rana, że indeksy w Europie Zachodniej zaczną sesję na lekkim plusie.

Jak sytuację przed sesją opisywali analitycy?

Słabsze dane z rynku pracy w USA, wyższa inflacja

Kamil Cisowski, DI Xelion

Giełdy europejskie w czwartek w większości lekko się korygowały. Na plusie spośród głównych indeksów zamykało się tylko FTSE MiB (+0,43%), pozostałe traciły od 0,07% (FTSE100) do 0,72% (IBEX). Jak na mix danych, który zobaczyliśmy w trakcie dnia, przecena była bardzo niewielka. Tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek w USA niespodziewanie wzrosła z 225 tys. do 258 tys., najwyższego poziomu od czerwca 2023 r. Choć te liczby są zapewne zaburzone przez huragan Helena (a w kolejnych tygodniach także przez Milton), lekko studzą euforię po piątkowej publikacji z rynku pracy. Co ważniejsze jednak, silniej od prognoz rosły w ubiegłym miesiącu ceny w Stanach Zjednoczonych. Chociaż CPI i tak spadła z 2,5% r/r do 2,4% r/r (prognozy: 2,3% r/r), inflacja bazowa wzrosła z 3,2% r/r do 3,3% r/r. Dane nie wywołały wzrostu rentowności, co nie dziwi z uwagi na przeciwstawny efekt z perspektywy Fed, ale ich wpływ na rynek akcji był negatywny.

W Warszawie WIG20 spadł o 0,57%, ale mWIG40 wzrósł o 0,19%, a sWIG80 o 0,31%. Głównemu indeksowi ciążyły PZU (-2,12%) i LPP (-2,02%), jeszcze słabiej od nich zachowywał się Cyfrowy Polsat (-2,93%). Lepsze zachowanie mWIG40 to głównie zasługa CCC (+1,57%), Benefitu (+2,17%), Rainbow (+5,73%) i energetyki. Na małe spółki największy wpływ miał PEP (+3,30%).

W USA S&P500 spadło o 0,21%, a NASDAQ o 0,05%. Wciąż drożeje nVIDIA (+1,63%), ale pomijając Della (+2,01%) w czele tabeli towarzyszyła jej głównie energetyka i spółki farmaceutyczne. Bardzo źle zachowywał się sektor energii odnawialnej, 4,00% traciło AMD, 1,84% Boeing. Wydaje się, że pod presją może dziś znajdować się Tesla – prezentacja robotaksówek wywołała mieszane uczucia. Wprawdzie zaprezentowano „cybercab”, którego produkcja ma kosztować mniej niż 30 tys. USD, i ogłoszono, że jego produkcja rozpocznie się w 2026 r., ale brakowało innych konkretów, a co najważniejsze, dowodów, że spółka wykonała lub za chwilę wykona przeskok od wsparcia kierowców do samochodu w pełni autonomicznego. Nie ujawniono również żadnych nowych informacji na temat modelu 2, na co liczyła część analityków.