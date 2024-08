Poza tym, bardzo aktualnym dziś pytaniem jest to o sytuację stóp procentowych, na co one wpłyną zapowiadane od dawna i oczekiwane we wrześniu cięcia. Czy może rynek już na nie zareagował, jeszcze zanim się wydarzyły? Te pytania zadamy naszemu gościowi, którym jest Michał Stajniak, zastępca dyrektora Działu Analiz XTB. Rozmowę prowadzi Aleksandra Ptak-Iglewska

