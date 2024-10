Czy państwu potrzebne są hotele? Wraca temat prywatyzacji

– Co do zasady państwo powinno posiadać jak najmniejszy udział w gospodarce, ograniczony jedynie do obszarów strategicznych. Hotele z pewnością nie należą do tych obszarów – komentuje też Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club.

Przegląd spółek SP

A co z własnością państwową w innych sektorach? W odpowiedzi na nasze pytanie MAP odsyła do wywiadu z ministrem Jaworowskim z początku września tego roku, gdzie podkreśla on, iż obecnie nie ma żadnych bezpośrednich planów prywatyzacyjnych. Ciekawe, że szef MAP zapowiedział wówczas również przegląd listy spółek będących w posiadaniu Skarbu Państwa.

– Jeśli spojrzeć na portfolio naszych spółek, to są tam mniejsze firmy, które jak się spojrzy na zakres ich działalności gospodarczej, to czasami trudno uzasadnić, dlaczego one miałyby mieć udział Skarbu Państwa. Jesteśmy przed ostatecznym przeglądem, na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie we wszystkich Skarb Państwa powinien mieć udziały – mówił minister Jaworowski na antenie TVN.

– Rzeczywiście ta lista jest dosyć absurdalna, są tam fabryki sklejek, obrabiarek do drewna, ceramiki, są firmy budowlane, remontowe, jest nawet chłodnia. Takich dziwnych aktywów, których państwo powinno się szybko pozbyć, jest dosyć sporo – zaznacza Marcin Zieliński. – A idąc dalej, oczekiwalibyśmy, by proces prywatyzacji objął wszystkie obszary, z wyjątkiem strategicznej infrastruktury związanej z bezpieczeństwem – podkreśla Zieliński.

– Mam nadzieję, że rząd przygotuje swego rodzaju rachunek sumienie, dokona przeglądu i wskaże podmioty, które powinny być sprzedane, skoro do dziś państwo posiada mienie, które nie ma nic wspólnego z tzw. srebrami narodowymi – wskazuje też Łukasz Bernatowicz. – A tam, gdzie udział państwa jest konieczny, tam własność publiczną bym zostawił – dodaje.

Co można sprywatyzować

Oczywiście dyskusja, co jest aktywem strategicznym, a co nie, wciąż jest otwarta. Ekonomiści zgadzają się, że chodzi przede wszystkim o sektor związany z bezpieczeństwem militarnym (np. przedsiębiorstwa zbrojeniowe) czy energetycznym (głównie jeśli chodzi o sieci przesyłowe czy produkcję paliw). Ale zgody już nie ma, czy państwo powinno posiadać banki (a ma ich aż trzy, kontrolując niemal połowę sektora bankowego pod względem aktywów), stacje benzynowe, producenta nawozów, firmę ubezpieczeniową, dostawcę paczek, kolejkę linową, holding nieruchomości itp.