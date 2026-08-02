Teraz najzamożniejsi klienci oczekują od doradców finansowych czegoś więcej niż tylko wysokich stóp zwrotu. Nowym celem staje się planowanie dłuższego i sprawniejszego życia. Jak wynika z raportu Capgemini „World Wealth Report 2026”, aż 69 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej firmami wealth management uznaje strategię długowieczności oraz rozwiązania majątkowe powiązane ze zdrowiem za najważniejszy priorytet w obsłudze klientów HNWI (High-Net-Worth Individual – osób dysponujących majątkiem inwestycyjnym powyżej 1 mln USD). To fundamentalna zmiana dla branży, która przez dekady skupiała się wyłącznie na portfelach giełdowych i profilach ryzyka.