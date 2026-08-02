W 2025 roku populacja osób ze statusem HNWI zwiększyła się o 7,9 proc., osiągając poziom 25,3 mln osób. Ich łączny portfel powiększył się o 8,7 proc., osiągając niespotykany dotąd pułap 98,3 biliona USD. Takie wyniki były napędzane m.in. dobrą koniunkturą na rynkach akcji oraz inwestycjami w spółki związane ze sztuczną inteligencją.
Teraz najzamożniejsi klienci oczekują od doradców finansowych czegoś więcej niż tylko wysokich stóp zwrotu. Nowym celem staje się planowanie dłuższego i sprawniejszego życia. Jak wynika z raportu Capgemini „World Wealth Report 2026”, aż 69 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej firmami wealth management uznaje strategię długowieczności oraz rozwiązania majątkowe powiązane ze zdrowiem za najważniejszy priorytet w obsłudze klientów HNWI (High-Net-Worth Individual – osób dysponujących majątkiem inwestycyjnym powyżej 1 mln USD). To fundamentalna zmiana dla branży, która przez dekady skupiała się wyłącznie na portfelach giełdowych i profilach ryzyka.
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