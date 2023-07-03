Piątkowy poranek przyniósł wyraźną słabość złotego. Nasza waluta traci na wartości bo i sytuacja geopolityczna daleka jest od ideału. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa w najlepsze, a to powoduje ucieczkę kapitału od ryzykownych aktywów. Na rynku zyskują więc takie waluty, jak dolar czy frank szwajcarski, a traci złoty. O poranku nasza waluta traciła wobec dolara już blisko 0,9 proc. i wycena „zielonego” zbliżyła się do 3,74 zł. Oczywiście wpływ na to ma także siła dolara na globalnym rynku. Para EUR/USD o poranku była bliżej poziomu 1,14 niż 1,15. Euro drożało w relacji do złotego o ponad 0,1 proc. do blisko 4,28 zł. Frank rósł o 0,4 proc. do prawie 4,74 zł.