Sytuacja na globalnych giełdach jest wciąż napięta, a dolar traci

Zmienność na rynkach utrzymuje się na podwyższonym poziomie, a mierzący ją indeks VIX wciąż znajduje się wysoko. Niepewność związana z amerykańską polityką celną pozostaje duża. Inwestorzy są zdezorientowani i na kolejne decyzje prezydenta Donalda Trumpa reagują od euforii po paniczną wyprzedaż. Ewentualna eskalacja wojny celnej na linii Waszyngton–Pekin będzie dalej rządzić nastrojami rynkowymi.

Rośnie awersja do ryzyka. W takim otoczeniu zaskakujące jest osłabienie dolara oraz amerykańskich obligacji skarbowych. Kurs EUR/USD oscyluje wokół 1,14 i jest najwyżej od lutego 2022 roku. Rosną też rentowności papierów skarbowych, zwłaszcza z długiego końca krzywej dochodowości.

Od początku kwietnia rentowność amerykańskich dziesięciolatek poszła w górę o 25 pkt baz., papierów dwudziestoletnich o 32 pkt baz., a zapadających w 2055 roku o niemal 30 pkt baz. Są to jedne z najsłabiej zachowujących się papierów wśród krajów rozwiniętych. W tym czasie dochodowości dziesięcioletniego Bunda spadły o ponad 18 pkt baz., francuskich papierów o 12 pkt baz., a szwajcarskich o niemal 15 pkt baz.

Amerykańskie dziesięciolatki są kwotowane najwyżej od lutego, a ostatnie zachowania inwestorów mogą sugerować utratę zaufania do tamtejszych aktywów jako bezpiecznej przystani. Rosną także obawy o politykę pieniężną Fedu w tym roku. Niekorzystne z punktu widzenia Rezerwy Federalnej były ostatnie odczyty oczekiwań inflacyjnych konsumentów w okresie do roku, które skoczyły do poziomu niewidzianego od 1981 roku. Wyżej są także długoterminowe oczekiwania inflacyjne, co rodzi ryzyko ich odkotwiczenia, a także stagflacji.

W czwartek Europejski Bank Centralny będzie decydował o wysokości stóp procentowych. Rynek wycenia obniżkę o 25 pkt baz., choć istnieje niepewność co do decyzji.