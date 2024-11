Większość mieszkań znika na etapie budowy

A Robert Chojnacki, założyciel REDNET Propert Group i portalu Tabelaofert, ocenia, że największym zainteresowaniem nabywców cieszą się mieszkania, których budowa trwa, ale jest już na pewnym etapie zaawansowania. – Oferta mieszkań na takich osiedlach jest jeszcze szeroka, większość układów jest dostępna – tłumaczy. – Na ukończonych osiedlach wybór mieszkań jest już najczęściej ograniczony.

Prezes REDNET Propert Group ocenia, że średnie ceny metra kwadratowego mieszkań w już zakończonych inwestycjach mogą być niższe niż mieszkań w budowie. – Na gotowych osiedlach dostępne są z reguły większe lokale, których cena jednostkowa jest z reguły niższa. Gotowe mieszkania, które wciąż pozostają w ofercie, mogą mieć też nieatrakcyjny układ – zauważa Chojnacki. – Poza tym ukończone inwestycje były planowane i realizowane zgodnie ze starszymi warunkami technicznymi, dzięki czemu koszt budowy był niższy niż nowo powstających budynków – podkreśla.

Dom Development, jak podaje Marek Szmidt, dyrektor działu sprzedaży w tej firmie, pod koniec września miał w budowie niemal 8,7 tys. mieszkań. To rekord. Większość lokali znalazła już nabywców. – W ofercie pozostawało ok. 3,1 tys. mieszkań, z czego gotowe były jedynie 43 lokale – mówi Marek Szmidt. – Oferta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego w momencie zakończenia budowy mamy niewiele lokali.

Gotowe mieszkania w dzisiejszej ofercie Dom Development to świeża tegoroczna produkcja. Lokale są do kupienia np. w Warszawie na Osiedlu przy Alejach w Ursusie (ok. 60 mkw., od 13,4 tys. zł/mkw.) i w Apartamentach Literacka na granicy Bielan i Żoliborza (36–73 mkw., od 18,7 tys. zł/mkw.). We Wrocławiu ukończone lokale są na osiedlu Braniborska 80 (60 do 75 mkw., od ok. 13 tys. zł/mkw.) i na osiedlu Komedy na Jagodnie (83 mkw., od 9,8 tys. zł/mkw. Gotowe mieszkania Dom Development można też kupić w Krakowie. Najbardziej odległe terminy oddawania mieszkań w osiedlach firmy to koniec 2026 i początek 2027 r.

Szybkie przenosiny

Z kolei Ewa Rathe-Głowacka ze spółki Victoria Dom mówi o zróżnicowanych preferencjach klientów, na które ma wpływ m.in. ich sytuacja finansowa. – Mieszkania na etapie budowy mają zwykle niższe ceny. Dodatkowym atutem jest możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich, jak układ ścian czy rozmieszczenie instalacji, a więc dostosowanie wnętrz do indywidualnych potrzeb – wskazuje. – Gotowe lokale są droższe, bo dostępne od ręki. Są idealne dla osób, które muszą się szybko przeprowadzić albo kupują lokal inwestycyjnie, na wynajem.

Victoria Dom oferuje 650 mieszkań, z czego 70 to lokale gotowe. W budowie i w przygotowaniu firma ma łącznie 10 tys. lokali. Ukończone mieszkania oferuje na warszawskich osiedlach – Miasteczko Nova Sfera, Miasteczko Nova Ochota, Olchowy Park, Osiedle Krzewna. Powierzchnie: od 39 do 131 mkw. Ceny wahają się od 582,6 tys. zł do ponad 1,6 mln zł. Wszystkie lokale zostały ukończone w 2024 r. Najbardziej odległy termin oddania mieszkań budowanych przez Victorię Dom to IV kwartał 2025 r. Wtedy będzie gotowe Miasteczko Julianów koło Piaseczna.