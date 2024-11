O ponad 4 proc. tanieją w czwartek akcje Celonu po publikacji wyników za III kwartał. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zarząd opowiedział o planach spółki. Prezes i wiodący akcjonariusz, Maciej Wieczorek, odniósł się również do pytania dotyczącego wyceny akcji.

- Widzę duży potencjał. Jeśli chodzi o moje plany dotyczące udziału w kapitale, to obecnie niespecjalnie zamierzam zmieniać moje zaangażowanie. W dłuższym terminie natomiast być może - tak. To będzie zależało od rozwoju sytuacji. Przy czym byłaby to zmiana w kierunku zwiększenia, a nie zmniejszenia - podkreślił Wieczorek.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Polska biotechnologia w ciekawym momencie. Rok 2025 będzie przełomowy? W ciągu ostatnich pięciu lat liczba firm zajmujących się odkrywaniem leków zwiększyła się niespełna o 8 proc. Zdecydowanie mocniej urosły nakłady na biotechnologię. Ale nadal stanowią kroplę w morzu potrzeb. Kiedy usłyszymy o przełomowych lekach z Polski?

Jakie wyniki ma Celon?

W III kwartale spółka miała wyniki, które mocno różniły się od oczekiwań analityków.

„Istotnym czynnikiem, który zmienił całkowicie obraz było rozpoznanie przychodu w kwocie 67,1 mln PLN z tytułu przeniesienia praw do projektu Falkieri w zamian za udziały w spółce Novohalle. Spowodowało to wzrost EBITDA do 69,8 mln PLN wobec prognozowanych przez nas 3,2 mln PLN” - czytamy w porannym biuletynie DM BDM.