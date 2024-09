Notowania Celonu Pharmy podczas czwartkowej sesji na GPW spadają. Przed godz. 11 za akcję trzeba zapłacić 26,5 zł (-2 proc.). Zarząd w raporcie podkreśla, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Pozycja gotówkowa jest dodatnia i wynosi 120,4 mln zł wobec 114,5 mln zł na koniec 2023 roku. Wzrost wynika m.in. z emisji nowych akcji i wpływu środków do spółki w czerwcu 2024 r. w kwocie 40,5 mln zł.

Jakie wyniki ma Celon Pharma?

W I półroczu 2024 r. przychody spółki wyniosły 105,9 mln zł wobec 112,8 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż krajowa w segmencie leków generycznych urosła o 29,6 proc. do 69 mln zł. Wzrost wartości sprzedaży w tym segmencie odnotowały wszystkie promowane produkty, a największy - wprowadzona do obrotu w drugim kwartale Zarixa.

Natomiast sprzedaż eksportowa spadła z 29,2 mln zł do 20,8 mln zł. Zarząd wyjaśnia, że jest to spowodowane czasowymi przesunięciami w składaniu i realizacji zamówień przez partnerów zagranicznych, co w sposób naturalny przesuwa ich wykonanie na kolejne okresy. W perspektywie do końca 2024 r. spółka zakłada powrót do dotychczasowej dynamiki sprzedaży na rynkach eksportowych, a w 2025 r., wejście na kolejne rynki.

EBITDA segmentu leków generycznych wyniosła 27,4 mln zł wobec 31,4 mln zł rok temu. Z kolei segment innowacyjny odnotował ujemny wynik w wysokości 26,9 mln zł wobec 15 mln zł straty rok wcześniej,

Co analitycy sądzą o wynikach Celon Pharma?

W samym II kwartale 2024 r. spółka miała 6,8 mln zł straty operacyjnej, a na poziomie netto strata wyniosła 8 mln zł.