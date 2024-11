Synektik ma plan na dalszy wzrost biznesu

Synektik ma za sobą kolejny rekordowy rok (rok finansowy firmy trwa od października do września) pod względem przychodów, które wyniosły 625 mln zł, o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Duży w tym udział powtarzalnych przychodów, realizowanych dzięki dostawom produktów i usług w ramach umów długoterminowych, których udział sprzedaży ma zwiększać się w kolejnych latach. – Mamy paliwo, żeby rosnąć w kolejnym roku, ale dynamika z poprzedniego roku jest nie do powtórzenia. Kilkanaście procent wzrostu przy wolumenie, który osiągamy, jest jak najbardziej możliwe. Głównym motorem będą powtarzalne przychody – wyjaśnia Dariusz Korecki, wiceprezes Synektika. – Nasz plan zakłada dalszy wzrost przychodów powtarzalnych z obecnych 37 proc, do powyżej 50 proc. w perspektywie kolejnych dwóch lat – zapowiada.