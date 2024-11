Potencjał Synthaverse

O prawie 6 proc., do 4,5 zł, drożały w środę akcje Synthaverse, czyli dawnego Biomedu-Lublin. Była to reakcja na pozytywną rekomendację DM BDM. Implikuje ona jeszcze 36-proc. przestrzeń do zwyżki względem aktualnego kursu.

Synthaverse jest w trakcie dużych inwestycji (ich łączna wartość to około 200 mln zł) związanych m.in. z rozwojem segmentu Onko BCG. Spółka dostarcza też szczepionkę przeciwgruźliczą. Powinna ona być widoczna w wynikach za III kwartał (zostaną opublikowane 20 listopada).