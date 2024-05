Bioceltix ogłasza dużą inwestycję. Będzie emisja akcji

- To wystarczający wolumen do przeprowadzenia pilotażowej sprzedaży na wybranych rynkach, po dopuszczeniu pierwszego produktu do obrotu. Musimy natomiast przygotować się do szybkiego zwiększenia produkcji, a do tego potrzebujemy nowej wytwórni. Nasza strategia zakładająca sprzedaż produktów za pośrednictwem partnera branżowego będzie wymagała dużych wolumenów –mówi Wielgus.

Nowy zakłada Bioceltiksu ma być w pierwszej kolejności przystosowany do produkcji co najmniej 100 tysięcy dawek leku rocznie. W obiekcie ma zostać zlokalizowany cały proces wytwarzania: od pobierania materiału źródłowego od dawców poprzez namnażanie i pakowanie komórek macierzystych, aż do magazynowania produktów leczniczych, wraz z kontrolą jakości, zapleczem analitycznym oraz badawczo-rozwojowym.

Co planuje Infini

Giełdowa spółka zamierza podjąć działania umożliwiające sfinansowanie części kosztów budowy wytwórni z dotacji. Całkowitą kwotę nakładów inwestycyjnych, do osiągnięcia pierwszego etapu, spółka szacuje na około 9 mln euro.

Bioceltix podał też informację o zawarciu listu intencyjnego z Infini ASI, dotyczącego przygotowania oferty. Infini rozważa dołączenie do transakcji i zaproponowanie sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji (w ramach oferty).

Fundusz ten dołączył do Bioceltiksu jako pierwszy inwestor finansowy.

- Infini jest z nami niemal od początku, towarzysząc spółce na drodze od startupu do rynku regulowanego. Dla mnie to jest jak najbardziej zrozumiałe, że każdy fundusz ma swój horyzont inwestycyjny. Cieszę się, że zarząd Infini podejmuje tak ważne decyzje w sposób korespondujący z planami rozwoju spółki. Myślę, że to jest również dobra wiadomość dla pozostałych akcjonariuszy - podsumowuje Wielgus.