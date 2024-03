W IV kwartale br. Grupa Neuca zanotowała 32,8 mln zł zysku netto, ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 45 proc, do 85,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2,95 mld zł i były o 5,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Rentowność sprzedaży brutto w IV kwartale 2023 r.wyniosła 11,6 proc. i była wyższa rok do roku o 2,1 pkt proc.

W całym 2023 r. Neuca zwiększyła przychody ze sprzedaży względem poprzedniego roku o 5,2 proc., do 11,8 mld zł. EBITDA wzrosła rok do roku o 11 proc., do 379,7 mln zł. Zysk netto wyniósł 159,5 mln zł, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak podkreśla zarząd Neuki w II połowie roku powróciła na ścieżkę wzrostu wyników rok do roku kontynuując tę tendencję w IV kwartale. - Rok 2023 z pewnością był rokiem kumulacji zmian w prawie. Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej, Prawo farmaceutyczne i AdA 2.0 w połączeniu z nowym rozdaniem politycznym tworzą nową sytuację rynkową. Czeka nas szereg zmian związanych z wdrażaniem wymienionych regulacji. Skutki większości wymienionych regulacji obserwujemy od końcówki minionego roku. Dla Grupy Neuca są one w większości pozytywne - ocenia Piotr Sucharski, prezes Neuki. Podkreśla, że wzrost wysokości marży hurtowej nieco zniwelował wzrost kosztów pracy, energii i skutków inflacji.

W 2023 r. wartość rynku hurtu aptecznego wyniosła 41,8 mld zł i była o 8,6 proc. wyższa w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost cen odpowiadał za ponad połowę dynamiki rynku. Udziały rynkowe Neuki wyniosły 30,2 proc., a w obszarze aptek niezależnych: 37,6 proc. W samym IV kwartale wyniosły one odpowiednio 28,5 proc. oraz 36,6 proc.

Jednocześnie zarząd Neuki zarekomendował wypłatę z zysku za 2023 rok 14,50 zł dywidendy na akcję. W poprzednim roku akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie ok. 57,2 mln zł, co dało wypłatę 13 zł na akcję.