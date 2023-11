Wieści ze Scope Fluidics

BIT Analytical Instruments wyprodukuje 10 urządzeń, które zostaną wykorzystane do rozpoczęcia produkcji komercyjnej systemu BacterOMIC oraz będą mogły zostać wykorzystywane w ramach tzw. early access program w miarę zwiększania liczby ośrodków biorących w nim udział. Całkowite wynagrodzenie BIT wyniesie 600 tys. euro i obejmuje przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do seryjnej produkcji urządzeń oraz koszt produkcji pilotażowej serii.

Współpraca z niemieckim partnerem wpisuje się w cele związane z rozwojem systemu BacterOMIC.

- Spodziewamy się dostarczenia pierwszej partii urządzeń już w pierwszym kwartale 2024 r.- informuje prezes i akcjonariusz Scope Fluidics, Piotr Garstecki.

Polska spółka podkreśla, że BacterOMIC stanowi odpowiedź na narastające globalnie zagrożenie medyczne, jakim jest antybiotykooporność bakterii. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że do 2050 r. roczna liczba zgonów z powodu zakażeń wywołanych lekoopornymi drobnoustrojami wzrośnie z 700 tys. do 10 mln rocznie, co oznacza, że staną się one jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie. Technologia polskiej firmy ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych terapii celowanych. W czasie do 16 godzin precyzyjnie oceni wrażliwość bakterii na antybiotyki i dostarczy informacji na temat danego patogenu.