Medicalgorithmics: Spadek znaczenia rynku USA w przychodach

W 2023 r. skonsolidowane przychody Medicalgorithmics wyniosły 43,1 mln zł i były o 31 proc. niższe niż rok wcześniej. Z tej kwoty 35,3 mln zł pochodziło ze sprzedaży usług diagnostycznych i medycznych, a 7,8 mln zł ze sprzedaży urządzeń do monitoringu pracy serca. EBITDA skurczyła się rok do roku do 2,8 mln zł z 22 ,1 mln zł. Na poziomie wyniku netto zanotowano 0,6 mln zł straty wobec 30,4 mln straty w poprzednim roku.

Co istotne, w samym W IV kwartale 2023 roku dzięki wzrostom na rynku globalnym (poza USA), spółka zanotowała 12,5 mln skonsolidowanych przychodów, co było najlepszym wynikiem w całym ubiegłym roku. Dla porównania, kwartał wcześniej spółka wypracowała 9,5 mln zł przychodów.

Niższe przychody w 2023 r. to efekty zmiany modelu biznesowego w USA, gdzie spółka w 2023 roku miała 17,8 mln zł przychodów wobec 44 mln zł zanotowanych w 2022 r. W ramach zmiany strategii sprzedaży Medicalgorithmics w lutym ubiegłego roku zakończył współpracę na wyłączność z React i rozpoczął pozyskiwanie nowych klientów w modelu bez wyłączności, dywersyfikując sprzedaż na tym rynku. Na rynku globalnym (poza USA) sprzedaż w 2023 roku zwiększyła się o 36 proc. do 25,3 mln zł wobec 18,7 mln zł w 2022 roku. Tym samym, pierwszy raz w historii Medicalgorithmics inne rynki niż USA przyniosły więcej przychodów, co było wynikiem rozwoju sprzedaży m.in. w Kanadzie, Skandynawii czy Polsce. - Widzimy duże zainteresowanie naszą ofertą. Od momentu ogłoszenia nowej strategii pozyskaliśmy już dziewięciu klientów, w tym pięciu w USA, gdzie z powodzeniem budujemy sprzedaż opartą o wielu dystrybutorów. Konsekwentnie realizujemy również cel, polegający na pozyskiwaniu co najmniej dwóch klientów w każdym kwartale – podkreśla Maciej Gamrot, członek zarządu Medicalgorithmics ds. finansowych.

Celem odbudowy przychodów na rynku amerykańskim zarząd Medicalgorithmics koncentruje się ma współpracy z niezależnymi ośrodkami diagnostycznymi, co zaowocowało kilkoma umowami.

- Widzimy pozytywne efekty zmiany modelu sprzedaży w USA. Koszt jego transformacji w postaci przejściowo niższych przychodów jest wpisany w strategię. Naszym celem jest jak najszybsza odbudowa sprzedaży w USA, tak by licząc razem z rynkiem globalnym osiągać miesięczną sprzedaż na poziomach z 2023 roku, kiedy to jeszcze świadczyliśmy usługi dla React - wyjaśnia Jarosław Jerzakowski, członek zarządu Medicalgorithmics, odpowiadający za sprzedaż i operacje. - Z sukcesami pracujemy nad pozyskaniem nowych klientów w USA. Od początku roku rozpoczęliśmy komercyjne świadczenie usług dla pięciu partnerów, a z kolejnymi firmami prowadzimy zaawansowane rozmowy – dodaje. Jednocześnie spółka pracuje nad pozyskaniem kolejnych nowych klientów na pozostałych rynkach.