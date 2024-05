Czy Fed zatrzymał spadki?

Z drugiej strony Fed nie dokonał też „jastrzębiego” pivotu, który był uzasadniony ostatnimi odczytami inflacji. Czy brak bardziej jastrzębiej postawy i zmniejszenie tempa redukcji bilansu jest czynnikiem, który doprowadzi do zatrzymania spadków na Wall Street?

Fed w oświadczeniu jasno stwierdził, że ostatnie odczyty inflacyjne nie dodają pewności co do spadku inflacji w kierunku celu. Tym samym Fed potwierdził, że w najbliższym czasie obniżki stóp procentowych są mało prawdopodobne. Mimo tego decyzja oraz późniejsza konferencja była odebrana przez rynek bardziej gołębio niż jastrzębio. Nie ma jastrzębiego pivotu ze względu na odczyty inflacyjne, a dodatkowo Fed rozpoczyna wyraźne zmniejszenie tempa redukcji bilansu. Powell wskazał, że poziom stóp procentowych jest wystarczająco restrykcyjny i wpływa na ograniczenie tempa wzrostu gospodarczego. Powell zaprzecza również scenariuszowi stagflacyjnemu. Dla rynku kluczowe było jednak stwierdzenie, że podwyżki stóp procentowych z tego miejsca są mało prawdopodobne i kolejnym krokiem będzie obniżka stóp procentowych. Zmienił się jednak czas, kiedy taka pierwsza obniżka może mieć miejsce.

Indeksy ruszyły dosyć mocno do góry i w trakcie wczorajszej konferencji obserwowaliśmy S&P 500 i Nasdaqa rosnące o ponad 1%. Ostatecznie wzrosty te zostały zredukowane, a dzisiaj widać jedynie niewielkie odbicie. Dużo może zależeć od jutrzejszych danych dotyczących rynku pracy, patrząc na to, że indeks ISM dla przemysłu pokazuje bardzo mieszane perspektywy dla gospodarki.

Oprócz tego po dzisiejszej sesji wyniki opublikuje jeszcze do niedawna największa spółka na Wall Street, czyli Apple. Spółka zaprezentuje kolejny kwartał z rzędu spadek sprzedaży flagowego produktu, czyli iPhone’a. Inwestorzy zastanawiają się, czy spółka z mocnym spóźnieniem dołączy do trendu związanego ze sztuczną inteligencją. Jeszcze kilka tygodni temu pojawiła się informacja o procesorach, które mają być przeznaczone do obliczeń związanych z AI. Warto wspomnieć, że spółka sama projektuje procesory do swoich telefonów oraz komputerów, co doprowadziło w pewnym momencie do mocnego ograniczenia wzrostu Intela.

Przed wynikami Apple’a, indeks S&P 500 zyskuje 0,5%, natomiast Nasdaq rośnie aż o 0,9%. Indeks WIG20 stracił dzisiaj nieco 0,2%, podczas mało aktywnej i ostatniej sesji w tym tygodniu.