1. TREŚĆ ŻĄDANIA, ZE WSKAZANIEM JEGO PODSTAWY PRAWNEJ

W wyniku rozliczenia w dniu 16 lutego 2026 r. transakcji nabycia akcji GRENEVIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Katowicach (aleja Walentego Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716, będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., NIP: 6340126246, REGON: 270641528, kapitał zakładowy: 5 746 806,73 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześć złotych i 73/100), wpłacony w całości, tj. 5 746 806,73 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześć złotych i 73/100) („Spółka”), TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Żądający”) na dzień ogłoszenia niniejszej informacji o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu posiada bezpośrednio 546 962 288 (pięćset czterdzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki uprawniających do 546 962 288 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”) i stanowiących ok. 95,18% (dziewięćdziesiąt pięć i 18/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto Spółka posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 4 116 (cztery tysiące sto szesnaście) akcji zwykłych stanowiących akcje własne („Akcje Własne”), w tym bezpośrednio 3 116 (trzy tysiące sto szesnaście) akcji zwykłych stanowiących akcje własne oraz pośrednio, przez swoją spółkę zależną FAMUR Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Armii Krajowej nr 51, 40-698 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000618105 („Famur Finance”), posiada 1 000 (tysiąc) akcji zwykłych stanowiących akcje własne. Zgodnie z przepisami prawa polskiego, ani Spółka ani Famur Finance nie mogą wykonywać praw głosu z Akcji Własnych.

W związku z tym na dzień ogłoszenia niniejszej informacji o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu, Żądający posiada bezpośrednio oraz pośrednio (uwzględniając Akcje Własne) 546 966 404 (pięćset czterdzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery) akcje Spółki uprawniające do 546 966 404 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących około 95,18% (dziewięćdziesiąt pięć i 18/100 procent) kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy czym zgodnie z polskim prawem ani Spółka, ani Famur Finance nie mogą wykonywać praw głosu z Akcji Własnych).

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 27 714 269 (dwadzieścia siedem milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących około 4,82% (cztery i 82/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 27 714 269 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących około 4,82 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych stanowią akcje zwykłe na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLFAMUR00012.

W związku z powyższym, na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 294, ze zm.) („Rozporządzenie”), Żądający niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki („Przymusowy Wykup”).

2. DANE ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY

Firma: TDJ Equity I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Żądający”)

Siedziba: Katowice

Adres: aleja Walentego Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice

Kod LEI: 259400UZA7E1Z03AV413

3. DANE WYKUPUJĄCEGO

Podmiotem dokonującym wykupu akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu jest Żądający, o którym mowa w punkcie 2 powyżej.

4. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES, NUMER TELEFONU I ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO ORAZ KOD LEI

Firma: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa

Adres: Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska

Telefon: + 48 61 856 44 44

Adres e-mail: [email protected]

Kod LEI: 259400LGXW3K0GDAG361

5. OZNACZENIE AKCJI OBJĘTYCH PRZYMUSOWYM WYKUPEM ORAZ ICH LICZBY I RODZAJU, ZE WSKAZANIEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA JEDNA AKCJA DANEGO RODZAJU, WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI I ŁĄCZNEJ LICZBY JEJ AKCJI ORAZ KOD LEI SPÓŁKI

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 27 714 269 (dwadzieścia siedem milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLFAMUR00012 („Akcje”) reprezentujących łącznie około 4,82% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 27 714 269 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 4,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 746 806,73 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześć złotych i 73/100) i dzieli się na 574 680 673 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 0,01 PLN każda.

Spółka posiada kod LEI: 259400Q26AYHUOTZL108

6. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBJĘTYCH PRZYMUSOWYM WYKUPEM I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 27 714 269 (dwadzieścia siedem milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) Akcji, stanowiących około 4,82% (cztery i 82/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 27 714 269 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących około 4,82% (cztery i 82/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7. OKREŚLENIE PROPORCJI, W JAKICH NASTĄPI NABYCIE AKCJI PRZEZ KAŻDY Z PODMIOTÓW - JEŻELI AKCJE MAJĄ BYĆ NABYTE PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDEN PODMIOT

Nie dotyczy. Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Przymusowego Wykupu jest wyłącznie Żądający.

8. CENA WYKUPU OKREŚLONA ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO Z RODZAJÓW AKCJI O TOŻSAMYCH UPRAWNIENIACH CO DO PRAWA GŁOSU - JEŻELI AKCJE OBJĘTE PRZYMUSOWYM WYKUPEM RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA DANEGO RODZAJU

Akcje objęte Przymusowym Wykupem będą nabywane po cenie 3,30 PLN (trzy złote i 30/100) za jedną Akcję („Cena Wykupu”).

W związku z tym, że każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, Cena Wykupu jest jednakowa dla każdej Akcji.

9. W PRZYPADKU AKCJI DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM – CENA USTALONA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 82 UST. 2A USTAWY O OFERCIE, ZGODNIE Z ART. 79 UST. 1-3 USTAWY O OFERCIE, OD KTÓREJ NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA CENA WYKUPU, OKREŚLONA ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO Z RODZAJÓW AKCJI O TOŻSAMYCH UPRAWNIENIACH CO DO PRAWA GŁOSU - JEŻELI AKCJE OBJĘTE PRZYMUSOWYM WYKUPEM RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA DANEGO RODZAJU, ZE WSKAZANIEM PODSTAW USTALENIA TEJ CENY

Cena Wykupu nie jest niższa niż minimalna cena, określona przez obowiązujące przepisy i spełnia wymogi określone w art. 79 ust. 1,2, 3a i 3b oraz art. 79a Ustawy o Ofercie.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym wynosi (po zaokrągleniu w górę) 3,16 zł (trzy złote 16/100).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym wynosi (po zaokrągleniu w górę) 3,21 zł (trzy złote 21/100).

Najwyższa cena, jaką za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu zapłacił Żądający w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa Cena Wykupu, wynosi 3,30 PLN (trzy złote i 30/100) .

Cena Wykupu nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu Żądający, podmioty od niego zależne lub podmioty wobec niego dominujące, podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a, lub podmioty będące stronami zawartego z Żądającym porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie zapłaciły lub zobowiązały się zapłacić w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie.

W okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie, Żądający, podmioty od niego zależne lub podmioty wobec niego dominujące, podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a, lub podmioty będące stronami zawartego z Żądającym porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, nie wydali i nie zobowiązali się wydać w zamian za Akcje jakichkolwiek rzeczy lub praw.

Nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 79 ust. 3a oraz w art. 79a ust. 1 Ustawy o Ofercie.

10. W PRZYPADKU AKCJI WPROWADZONYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU – CENA USTALONA, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 82 UST. 2A USTAWY O OFERCIE, ZGODNIE Z ART. 91 UST. 6-8 USTAWY O OFERCIE, OD KTÓREJ NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA CENA WYKUPU, OKREŚLONA ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO Z RODZAJÓW AKCJI O TOŻSAMYCH UPRAWNIENIACH CO DO PRAWA GŁOSU - JEŻELI AKCJE OBJĘTE PRZYMUSOWYM WYKUPEM RÓŻNIĄ SIĘ POD WZGLĘDEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA AKCJA DANEGO RODZAJU, ZE WSKAZANIEM PODSTAW USTALENIA TEJ CENY

Nie dotyczy. Akcje nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

11. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ SAMODZIELNIE POSIADA ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY

Żądający posiada bezpośrednio 546 962 288 (pięćset czterdzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) Akcji Spółki, reprezentujących łącznie około 95,18% (dziewięćdziesiąt pięć i 18/100 procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 546 962 288 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi około 95,18 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

12. WSKAZANIE PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OD ŻĄDAJĄCEGO SPRZEDAŻY LUB WOBEC NIEGO DOMINUJĄCYCH ORAZ PODMIOTÓW BĘDĄCYCH STRONAMI ZAWARTEGO Z NIM POROZUMIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 5 USTAWY O OFERCIE, ORAZ RODZAJU POWIĄZAŃ MIĘDZY TYMI PODMIOTAMI A ŻĄDAJĄCYM SPRZEDAŻY - JEŻELI ŻĄDAJĄCY SPRZEDAŻY OSIĄGNĄŁ WSPÓLNIE Z TYMI PODMIOTAMI LICZBĘ GŁOSÓW Z AKCJI UPRAWNIAJĄCĄ DO PRZYMUSOWEGO WYKUPU

Żądający jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Spółki oraz pośrednio dominującym wobec Famur Finance (zależnej od Spółki), które posiadają Akcje Własne Spółki (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu).

Ani podmioty dominujące, ani podmioty zależne Żądającego (inne niż Spółka i jej spółka zależna - Famur Finance, posiadające Akcje Własne) nie posiadają akcji Spółki.

Żądający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

13. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ POSIADA KAŻDY Z PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 12

Spółka, będąca podmiotem bezpośrednio zależnym wobec Żądającego, w rozumieniu Ustawy o Ofercie, posiada 3 116 (trzy tysiące sto szesnaście) akcji własnych, reprezentujących łącznie około 0,0005% (pięć dziesięciotysięcznych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu).

Famur Finance, będąca podmiotem pośrednio zależnym wobec Żądającego, w rozumieniu Ustawy o Ofercie, posiada 1 000 (tysiąc) akcji własnych, reprezentujących łącznie około 0,0002% (dwie dziesięciotysięczne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu).

14. DZIEŃ ROZPOCZĘCIA PRZYMUSOWEGO WYKUPU

10 marca 2026 r.

15. DZIEŃ WYKUPU

13 marca 2026 r.

16. POUCZENIE, ŻE WŁAŚCICIELE AKCJI ZOSTANĄ POZBAWIENI SWOICH PRAW Z AKCJI POPRZEZ ZAPISANIE, W DNIU WYKUPU, AKCJI PODLEGAJĄCYCH PRZYMUSOWEMU WYKUPOWI NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYKUPUJĄCEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2024 r. poz. 722, ze zm.) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 15 powyżej (tj. 13 marca 2026 r.) („Dzień Wykupu”), Akcjonariusze Mniejszościowi uprawnieni z Akcji zostaną pozbawieni swoich praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych należącym do Żądającego.

17. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY ZA NABYWANE AKCJE

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu (tj. 13 marca 2026 roku) w formie pieniężnej w złotych polskich, poprzez przelanie na rachunek pieniężny każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej (tj. 3,30 złotych (trzy złote i 30/100)).

Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. WZMIANKA O ZŁOŻENIU W PODMIOCIE POŚREDNICZĄCYM ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH LUB ICH UWIERZYTELNIONYCH KOPII POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIE LICZBY GŁOSÓW Z AKCJI UPRAWNIAJĄCEJ DO PRZYMUSOWEGO WYKUPU

Żądający posiada 256 233 829 (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) Akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie około 44,59 % głosów na Walnym Zgromadzeniu zapisanych na rachunku papierów wartościowych Żądającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący. Ponadto Żądający posiada 290 728 459 (dwieście dziewięćdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) Akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie około 50,59 % głosów na Walnym Zgromadzeniu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych Żądającego prowadzonych przez Biuro Maklerskie mBank S.A. oraz Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. Żądający złożył dwa świadectwa depozytowe opiewające na wyżej wymienioną liczbę akcji.

Żądający złożył ponadto w Podmiocie Pośredniczącym, w imieniu Spółki i Famur Finance, dwa świadectwa depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. opiewające łącznie na 4 116 (cztery tysiące sto szesnaście) Akcji Własnych Spółki, reprezentujących łącznie około 0,0007 % (siedem dziesięciotysięcznych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu).

Powyższy łączny udział Żądającego, Spółki i Famur Finance w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawnia do przeprowadzenia przymusowego wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

19. WZMIANKA O USTANOWIENIU ZABEZPIECZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 82 UST. 4 USTAWY O OFERCIE, NA OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ DO KOŃCA DNIA ZAPŁATY CENY WYKUPU, ZE WSKAZANIEM CZY ZAPŁATA NASTĄPI Z WYKORZYSTANIEM TEGO ZABEZPIECZENIA ZGODNIE Z § 5 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu Żądający ustanowił zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej udzielonej przez Erste Group Bank AG, z siedzibą w Wiedniu, Austria, wystawionej w walucie PLN oraz środków pieniężnych w PLN zablokowanych na rachunku pieniężnym Żądającego służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący, w wysokości łącznej nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, obliczonej według Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu.

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie w zakresie części zabezpieczenia ustanowionego w postaci środków pieniężnych, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia.

Podpis osoby działającej w imieniu Żądającego i Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu

podmiotu wykupującego

________________

Grzegorz Morawiec – Prokurent Samoistny Pośredniczącego

________________

Bartosz Redlicki - pełnomocnik

________________

Andrzej Kazuś - pełnomocnik

