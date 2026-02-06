W wyniku rozliczenia w dniu 16 stycznia 2026 r. transakcji nabycia akcji Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395367, NIP: 5252515479, REGON: 144886667, kapitał zakładowy: 226.677,40 zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 40/100) („Spółka”), Prowly.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Żądający”) na dzień ogłoszenia niniejszej informacji o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu posiada łącznie 2.153.471 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących około 95,0016 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.153.471 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”) oraz reprezentujących około 95,0016 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 113.303 (słownie: sto trzynaście tysięcy trzysta trzy) akcje Spółki, stanowiące około 4,9984% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 113.303 (słownie: sto trzynaście tysięcy trzystu trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących około 4,9984% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych stanowią akcje zwykłe na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLBRN2400013.
W związku z powyższym, na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 294, ze zm.) („Rozporządzenie”), Żądający niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki („Przymusowy Wykup”).
Firma: Prowly.com sp. z o.o. („Żądający”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 71/1, 02-549 Warszawa, Polska
Kod LEI: 2594009TGFLS68MMSY48
Podmiotem dokonującym wykupu akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu jest Żądający, o którym mowa w punkcie 2 powyżej.
Firma: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa
Adres: Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska
Telefon: + 48 61 856 44 44
Adres e-mail: [email protected]
Kod LEI: 259400LGXW3K0GDAG361
Przedmiotem Przymusowego Wykupu są 113.303 (słownie: sto trzynaście tysięcy trzysta trzy) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będące przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowane i oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLBRN2400013 („Akcje”).
Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 226.677,40 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 40/100) i dzieli się na 2.266.774 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
Spółka posiada kod LEI: 259400F9H85OZDT0UK18
Przedmiotem Przymusowego Wykupu są 113.303 (słownie: sto trzynaście tysięcy trzysta trzy) Akcje, stanowiące około 4,9984% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 113.303 (słownie: sto trzynaście tysięcy trzystu trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących około 4,9984% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nie dotyczy. Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Przymusowego Wykupu jest wyłącznie Żądający.
Akcje objęte Przymusowym Wykupem będą nabywane po cenie 60,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) za jedną Akcję („Cena Wykupu”).
W związku z tym, że każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, Cena Wykupu jest jednakowa dla każdej Akcji.
Cena Wykupu nie jest niższa niż minimalna cena, określona przez obowiązujące przepisy i spełnia wymogi określone w art. 79 ust. 1,2, 3a i 3b oraz art. 79a Ustawy o Ofercie.
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym wynosi (po zaokrągleniu w górę) 56,37 zł (pięćdziesiąt sześć złotych 37/100).
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (słownie: trzech) miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym wynosi (po zaokrągleniu w górę) 58,18 zł (pięćdziesiąt osiem złotych 18/100).
Najwyższa cena, jaką za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu zapłacił Żądający w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa Cena Wykupu, wynosi 60,00 (słownie: sześćdziesiąt 00/100) złotych.
Cena Wykupu nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu Żądający, podmioty od niego zależne lub podmioty wobec niego dominujące, podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a, lub podmioty będące stronami zawartego z Żądającym porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie zapłaciły lub zobowiązały się zapłacić w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie.
W okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie, Żądający, podmioty od niego zależne lub podmioty wobec niego dominujące, podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a, lub podmioty będące stronami zawartego z Żądającym porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, nie wydali i nie zobowiązali się wydać w zamian za Akcje jakichkolwiek rzeczy lub praw.
Nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 79 ust. 3a oraz w art. 79a ust. 1 Ustawy o Ofercie.
Nie dotyczy. Akcje nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
Żądający posiada 2.153.471 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących łącznie około 95,0016% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.153.471 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi około 95,0016% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Żądający jest podmiotem dominującym jedynie wobec Spółki, która nie posiada akcji własnych.
Żaden z podmiotów dominujących wobec Żądającego nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Ponadto, Żądający nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie.
Podmioty zależne i dominujące wobec Żądającego nie posiadają akcji Spółki .
6 lutego 2026 r.
11 lutego 2026 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2024 r. poz. 722 ze zm.) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 15 powyżej (tj. 11 lutego 2026 r.) („Dzień Wykupu”), Akcjonariusze Mniejszościowi uprawnieni z Akcji zostaną pozbawieni swoich praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych należącym do Żądającego.
Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu (tj. 11 lutego 2026 roku) w formie pieniężnej w złotych polskich, poprzez przelanie na rachunek pieniężny każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej (tj. 60,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).
Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.
Żądający posiada 2.153.471 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie około 95,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu zapisane na rachunku papierów wartościowych Żądającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.
Powyższy udział Żądającego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawnia do przeprowadzenia przymusowego wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.
Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu Żądający ustanowił zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych w PLN zablokowanych na rachunku pieniężnym Żądającego służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący, w wysokości łącznej nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, obliczonej według Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu.
Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie, w formie pieniężnej, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia.
Podpis osoby działającej w imieniu Żądającego i podmiotu wykupującego
________________
Katarzyna Biarda - pełnomocnik
Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego
________________
Adam Musiał - pełnomocnik
________________
Bartosz Redlicki - pełnomocnik
ENIGMA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI
ENIGMA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI
