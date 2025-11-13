Z wielkim rozczarowaniem przyjęliśmy decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczącą oferowanego przez inGroup International LLC programu inCruises.com.

Jesteśmy przekonani, że decyzja ta, a zwłaszcza towarzysząca jej prognoza naszego nieuchronnego bankructwa opiera się na fundamentalnym niezrozumieniu naszego modelu biznesowego oraz braku jakichkolwiek dowodów na szkodę konsumentów. Od blisko dekady nasz innowacyjny program dla podróżników, oparty na subskrypcji i członkostwie, działa w sposób legalny i transparentny, obsługując setki tysięcy zadowolonych użytkowników na całym świecie. Od momentu założenia, inCruises.com funkcjonuje jako legalny, przejrzysty model subskrypcyjno-lojalnościowy, nie zaś jako jakiegokolwiek rodzaju konsorcjum, bank, loteria czy system piramidalny.

Podkreślamy, że program nie wykazuje cech charakterystycznych dla systemu konsorcyjnego, takich jak wspólne gromadzenie środków, element losowości czy mechanizm wzajemnego finansowania między uczestnikami. Członkowie nie deponują także środków finansowych. Zamiast tego, inCruises.com zapewnia im dostęp do określonych korzyści, w tym do specjalnego systemu rabatowego, w zamian za comiesięczną opłatę subskrypcyjną. Miesięczna opłata zapewnia uczestnikom indywidualny dostęp do preferencyjnych ofert turystycznych i korzyści wynikających z programu lojalnościowego.

Każda płatność uiszczona przez Członka stanowi indywidualny zakup, który zapewnia natychmiastowy dostęp do benefitów podróżniczych, nagród lojalnościowych oraz zniżek. Członkowie zawsze zachowują pełne prawo do uzyskania oszczędności równych wartości dokonanych przez nich wpłat, nawet jeśli zaprzestaną uiszczania opłaty subskrypcyjnej.

Program inCruises.com jest jedynym tego typu klubem podróżniczym na świecie, który oferuje tak szeroki zakres ochrony konsumentów, obejmujący m.in.: ochronę płatności członkowskich poprzez Trust My Travel (TMT) – licencjonowaną brytyjską firmę, specjalizującą się w ochronie konsumentów, która zabezpiecza płatności członków i gwarantuje zwroty środków w mało prawdopodobnym przypadku zaprzestania działalności. Ponadto ochronę płatności za podróż, zapewniającą zwrot w przypadku kwalifikowalnych zakłóceń lub odwołania wyjazdu. Gwarantuje także najniższe ceny przy rezerwacjach rejsów i hoteli, tak aby Członkowie zawsze mieli pewność uzyskania najkorzystniejszej dostępnej oferty. Zapewnia także zachowanie wartości Członkostwa przez całe życie, co oznacza gwarancję dostępu do zgromadzonych korzyści nawet po zakończeniu subskrypcji.

Od naszego pierwszego rejsu w lipcu 2016 roku z naszych usług skorzystało już ponad 624 500 pasażerów, z których każdy zaoszczędził pieniądze, płacąc mniej niż w przypadku zakupu tego typu usług po standardowych cenach detalicznych. W związku z powyższym, z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że żaden nasz Klient nigdy nie poniósł szkody ani nie stracił pieniędzy, podróżując w ramach naszego programu. InCruises zostało stworzone, aby ograniczać ryzyka dla konsumentów i maksymalizować dostępne dla nich korzyści.

Kierując się zasadą pełnej transparentności, udostępniliśmy UOKiK kompletne dane finansowe i oficjalnie zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu do spotkania oraz szczegółowego zapoznania się z modelem działalności naszej firmy. Niestety, do tej pory nasze stanowisko nie zostało uwzględnione w toku postępowania.

W naszej opinii decyzja UOKiK opiera się na ramach prawnych sprzecznych z unijnymi standardami ochrony konsumentów, które wymagają wykazania faktycznej szkody po stronie konsumenta, nie zaś jedynie spekulacji.

W związku z powyższym, podchodząc jednocześnie z pełnym szacunkiem do procesu regulacyjnego, zdecydowaliśmy o złożeniu formalnego odwołania od decyzji UOKiK. Ufamy, że niezależna ocena sądu, przeprowadzona zgodnie z prawem polskim i unijnym, potwierdzi to, czego dowiodła już nasza historia, tzn., że inCruises.com działa uczciwie, transparentnie i ściśle przestrzega zasady ochrony konsumentów, niezależnie od jurysdykcji, w której prowadzi działalność.

Jesteśmy dumni z faktu, że obsługujemy Członków naszego programu w ponad 180 krajach świata. Pozostajemy otwarci na konstruktywny dialog z przedstawicielami UOKiK oraz innymi organami i zapewniamy, że nadal będziemy przestrzegać najwyższych standardów etycznych, operacyjnych oraz biznesowych w branży turystycznej.

W inCruises.com naszą misją jest sprawić, by podróżowanie było łatwiejsze, tańsze i bezpieczne dla rodzin na całym świecie, oferując przy tym najwyższy poziom ochrony, przejrzystości i uczciwości.

Z wyrazami szacunku,

Michael „Hutch” Hutchison

prezes zarząduinGroup International LLC

Źródło informacji: inGroup International LLC

