BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 147 880 491, o numerze NIP 526-100-85-46, jako Likwidator Funduszu Enigma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (zwanego dalej Funduszem), reprezentujący Fundusz zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym ogłasza nową datę zakończenia likwidacji Funduszu.

Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu było nieprzekazanie zarządzania Funduszem do innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych do dnia 20 listopada 2019 r., tj. w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi przez Saturn TFI SA. Otwarcie likwidacji nastąpiło z dniem 21 listopada 2019 r. a jej zakończenie planowane było do dnia 30 czerwca 2025 r.

W związku z niedokonaniem zaspokojenia wierzycieli w zakładanym terminie i trwającym procesem likwidacji aktywów Funduszu, wyznacza się nową datę zakończenia likwidacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2027 r.

Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z póź. zm.). Ogłoszenie niniejsze jest drugim z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych

ul. Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

