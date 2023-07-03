Inwestorzy handlujący w Warszawie mogą nieco odetchnąć po burzliwym poniedziałku, gdy rynkami zawładnęły obawy związane z niekontrolowanym wzrostem cen ropy, co stworzyło krajowym indeksom dogodne warunki do odrobienia strat. Na fali odradzającego się popytu już na starcie handlu WIG20 został wyniesiony ponad 2 proc. nad kreskę. Popyt wspierają optymistyczne nastroje panujące na pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie inwestorzy ochoczo ruszyli do odkupywania akcji, przecenionych w trakcie poprzednich sesji. Kupujący mają zdecydowanie więcej do powiedzenia zarówno na zachodnioeuropejskich parkietach, jak i rynkach z naszego regionu, co przekłada się na całkiem solidne 2-3 proc. wzrosty indeksów.

