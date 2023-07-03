Niekontrolowany wzrost surowców energetycznych na świecie w połączeniu z brakiem perspektyw na szybkie zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie nie dawał inwestorom zbyt dużego pola manewru na starcie poniedziałkowych notowań. Handel na warszawskiej giełdzie początkowo przebiegał pod znakiem zdecydowanej przewagi sprzedających. Krótko po starcie sesji WIG20 znalazł się prawie 2 proc. pod kreską, cofając się w okolice 3200 pkt. Inwestorzy chętnie pozbywali się akcji, podążając śladem zagranicznych rynków akcji, gdzie inwestorzy z dużym niepokojem spoglądali na rynek ropy. Cena baryłki ropy Brent przebiła poziom 100 USD i w nocy z niedzieli na poniedziałek zbliżyła się do 120 USD, drożejąc siódmą sesję z rzędu. W dwucyfrowym tempie rosły również ceny gazu. To spotęgowało obawy o destabilizacyjny wpływ tej sytuacji na globalną gospodarkę. W ciągu dnia tempo zwyżek surowców wyhamowało w wyniku doniesień o planach interwencji na rynku szykowanej m.in. przez kraje G7. To nieco uspokoiło sytuację na giełdach, które odrobiły większą część porannych spadków. WIG20 na finiszu zmniejszył stratę do 0,17 proc.